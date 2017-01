Las películas en las que se ha inspirado el director de Star Wars para 'The Last Jedi'

Pese a que por el momento no se ha revelado ningún dato sobre la trama de 'The Last Jedi', la octava entrega de Star Wars, una entrevista de Empire Magazine al director de la película Rian Johnson ha dado a conocer cuáles han sido las películas en las que el equipo de Star Wars se ha inspirado para la creación de la nueva historia de 'La guerra de las galaxias', que será estrenada el próximo 15 de diciembre.

Johnson ha reconocido que el proyecto avanza a buen ritmo y que la película está tomando forma durante el proceso de edición al que está siendo sometido actualmente. El director no ha querido dar pistas sobre la nueva historia de 'Star Wars'. No obstante, sí que ha reconocido que se ha inspirado en tres películas para la creación de una de las tramas más esperadas del año.

Desde 'Almas en la hoguera' a 'Atrapa a un ladrón'

El director ha confirmado que se ha inspirado en las películas 'Almas en la hoguera', 'Three Outlaw Samurai' y 'Atrapa a un ladrón' para la creación del octavo capítulo de Star Wars que, una vez más, estará protagonizado por Daisy Ridley, Mark Hamill, John Boyega y la recientemente fallecida Carrie Fisher.

Sobre 'Almas en la hoguera', el director ha explicado que se trata de "una gran piedra de toque" tanto por las sensaciones como por el aspecto del combate aéreo y la dinámica entre los pilotos. Esta cinta de carácter bélico, dirigida por Henry King y protagonizada por Gregory Peck, ganó dos Premios Óscar en 1950 gracias a una trama inspirada en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial

El director confirma que también se ha inspirado en la nipona 'Tres samuráis fuera de la ley'. Sobre esta película, Johnson reconoce que se ha fijado en "la esencia de la lucha con espadas y el sentido general de la diversión". Estrenada en 1964, esta cinta dirigida por Hideo Gosha narra la historia de un samurái sin hogar que ayuda a una banda de campesinos a mejorar sus condiciones de vida y hacer frente a los secuaces del magistrado de la aldea.

Por último, Johnson ha explicado que la tercera trama en la que se ha inspirado ha sido la de la película 'Atrapa un Ladrón'. En esta ocasión, el director de 'The Last Jedi' ha destacado que la película de Alfred Hitchcock fue "una gran película, para ver una y otra vez, por su historia romántica y su grandeza".

Muchas batallas y una importante historia romántica

En base a las películas en las que el director de 'The Last Jedi' se ha inspirado, la nueva película de Star Wars podría contar con grandes batallas aéreas, combates cuerpo a cuerpo con los sables de luz y con una importante historia romántica que giraría en torno a alguno de sus protagonistas principales.

Por el momento se desconoce cuándo se estrenará el trailer de la nueva entrega, aunque todo apunta a que podría ver la luz en abril de 2017 durante la Celebración de Star Wars que tendrá lugar en Orlando. Por lo tanto, habrá que esperar todavía varios meses hasta poder descubrir más sobre la trama de la nueva película de Star Wars.

