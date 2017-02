El mensaje de ánimo de Koke a Kevin Gameiro

"No estamos en la final porque no hemos marcado más goles, no hay que hablar de los árbitros", ha resumido Koke en El Larguero con Manu Carreño. El centrocampista del Atlético de Madrid ha rechazado en todo momento valorar el trabajo del Gil Manzano. No es que haya consigna de no hablar, pero el jugador prefiere no hacerlo de los árbitros.

Sobre el cansancio y los vaivenes de juego en estos cinco años del Cholo, Koke tiene claro que "los rivales ya saben cómo juega el equipo", aunque ha explicado que intentan reinventarse constantemente y año a año.

Preguntado por Gustavo López si duele quedarse fuera de la final, el centrocampista lo tiene clarísimo, es un palo duro. Sin embargo también cree que "el equipo sale reforzado tras esta eliminatoria", aún después de caer eliminados en el Camp Nou.

Luis Suárez: "Parece que era lo que quería" El delantero se perderá la final por la roja que vio ante el Atlético de Madrid

También ha querido aprovechar para mandar un mensaje de ánimo a su compañero Kevin Gameiro. "Los penaltis lo falla el que lo tira, hay que animarlo porque Kevin es un pedazo de jugador", ha descrito Koke sobre el momento que atraviesa su compañero.

Comentarios