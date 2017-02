Luis Suárez, sobre su expulsión: "Parece que era lo que quería"

Luis Suárez no podrá jugar la final de la Copa del Rey después de ser expulsado en la recta final del partido del Camp Nou entre el Barça y el Atlético de Madrid. Tras acabar el partido Luis Suárez pasó por los micrófonos de Gol para explicar como se sentía tras la roja.

"Se veía venir, Gil Manzano no me da ninguna explicación como en ningún partido, recurriremos la segunda amarilla", ha explicado el delantero uruguayo. Ha añadido Luis Suárez que él se ríe de la segunda tarjeta, "ni siquiera es falta, ya sabemos como va".

"Parece que era lo que quería porque en ningún momento le doy, yo salto cuando me doy vuelta", ha dicho el jugador del Barça sobre la acción que le costó la segunda tarjeta amarilla. No será la única ausencia en la gran final de Copa, Sergi Roberto también fue expulsado y no estará disponible para Luis Enrique.

