"A nivel mundial, sólo el 5% de las víctimas de pornografía infantil y acoso sexual a menores son rescatadas"

Que el verbo más utilizado para visitar la web sea navegar por internet no es casual, porque eso es justo lo que hacemos, flotar sobre la superficie. Más allá de lo conocido, existe una cara de internet desconocida para la mayoría de nosotros. Es la llamada Deep Web o Red Profunda de la que habremos oído hablar seguramente en series policiacas. Esta es una inmensa parte de internet que no vemos, pero es un lugar real, a los que un navegador no puede acceder porque no está diseñado para ello. Y es en esos oscuros recovecos donde se encuentran y se gestan una gran cantidad de delitos tecnológicos, desde tráfico de armas, tráfico de drogas, sexting o pornografía infantil. El policía y escritor Eduardo Casas, miembro de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía, detalla en su libro La red oscura qué es realmente la dark net y cómo luchan los agentes contra la delincuencia en las profundidades de internet.

"A nivel mundial, solo el 5% de las víctimas de pornografía infantil y acoso sexual a menores son rescatadas", ha señalado Casas, que también ha precisado que la policía detiene a los responsables de todos los casos de los que tienen conocimiento. El material pornográfico que permite a los agentes seguir el rastro hasta el delincuente se encuentra en páginas sitios webs protegidos con contraseña y en documentos con formatos no reconocibles. Y en esta red oscura, a la que no se puede acceder desde un navegador al uso, está el 99% de los contenidos de internet.

Casas ha recordado casos como el de Maxi, un peruano que fue detenido y que actualmente cumple condena. Tuvieron que estudiar las imágenes que le enviaban las chicas, hasta que en una de ellas vieron un elemento que les permitió localizar a una de las víctimas. Se trataba del escudo de un uniforme escolar. Al conocer el colegio, no les fue difícil identificar a la niña, que los llevó al delincuente: "Era muy cuidadoso. Utilizaba la red TOR, que es muy complicada de investigar".

TOR es el acrónimo de The Onion Ruter, enrutamiento cebolla en español, que es una pequeña red superpuesta en internet, con tan sólo 60.000 páginas activas, pensada para proteger el anonimato y el secreto de la ubicación de los servidores. El anonimato absoluto, no obstante, no existe: "Lo pueden poner más difícil, pero a salvo no está nadie en internet. Nosotros esperamos el error o la falta de conocimientos informáticos del delincuente".

La colaboración internacional es imprescindible para atrapar a estos delincuentes. Para ello, los cuerpos de policía de los diferentes países, especialmente los europeos, norteamericanos y australianos, están en contacto permanente, para que cada vez que aparezca una nueva imagen de abuso sexual a un menor todos lo sepan y se ayuden en la identificación de la víctima y el agresor: "La brigada en la que que yo trabajo, la Brigada de Investigación Tecnológica, es la representante en España del grupo de expertos de la identificación de víctimas de la Interpol".

Consejos para evitar que nuestros hijos sean víctimas de este tipo de delincuentes MATILDE SUÁREZ / ARA REINA Tener siempre un antivirus y un cortafuegos actualizado y funcionando siempre. "Con eso vamos a parar el el 95% de las amenazas habituales que como usuarios particulares podemos tener". Un preadolescente nunca debe navegar solo, siempre supervisado. Y ya en la adolescencia, que quieren tener su espacio privado y hay que dárselo, se debe fomentar la comunicación "para que si pasa algo raro confíen en sus padres y rápidamente se lo comuniquen". Si ya han engañado al menor y ya ha enviado la foto, tienen que denunciarlo inmediatamente a la policía: "Por sí mismos no van a salir, sino que van a entrar en una espiral de acoso más grande.

