La parte menos oscura de la Deep Web

Se suele pensar que Google tiene la respuesta a todo y que internet es un gran universo a nuestro alcance. Sin embargo, lo que los usuarios habituales encuentran en internet a través de los buscadores es tan solo un 6 % del total de lo que pulula en la red. El cuantioso resto, oculto a simple vista por los navegadores más populares, es lo que se conoce como Deep Web o internet profundo. Juan José Millás, fascinado por este tema, ha invitado a Pablo San Emeterio, experto en ciberseguridad, para adentrarse en la parte más oculta del contenido digital.

Todo el que sabe lo que es la Deep Web suele decir que no es apto para principiantes, advierten de los contenidos ilegales que esconde y de que hay que ser muy cauto si se va a navegar por ella. Sin embargo, el anonimato que ofrece también algunas ventajas que nos ha mostrado el experto. "La Deep Web es todo lo que no está accesible para los buscadores pero eso no significa que lo que hay detrás sea necesariamente malo", explicaba. Algunos ejemplos de páginas que se alejan de la delincuencia son portales de noticias, por ejemplo, donde los periodistas pueden publicar información comprometida o quizá no permitida en el país en el que residen, y todo, desde el anonimato. Millás ha navegado por información del canal de televisión CNN.

Hay diversas formas de acceder a ella. La más popular es TOR, una red con aspecto de un navegador común que se ocupa de mantener al usuario en el anonimato mientras indaga en la red. Otra de sus funciones es el cambio que hace sobre la dirección IP del ordenador, es decir, aquella dirección que localiza al usuario. "Si navegas con este navegador tu dirección IP puede estar en China, Chile, Colombia o Japón, por ejemplo", demostraba.

San Emeterio explicaba hacer visitas a portales controvertidos no es ilegal, "a menos que se trate de pornografía infantil, por ejemplo", comentaba. En su aventura por la parte de internet más desconocida, Millás se ha topado en su primera búsqueda con una oferta de un pasaporte americano por 5.900 dólares o 4.9 bitcoins, la moneda con la que opera esta red.

El experto recalcaba que, a ojos ajenos, lo que más llama la atención es la parte ilegal, donde se alojan mercados negros y otras actividades ilícitas, pero también sirve para denunciar de forma anónima e informar libremente cuando se dan casos de censura, por ejemplo.

Algo que preocupaba a Millás es el acceso que pueda tener un niño a este universo tan peligroso, aunque existen mecanismos por parte de quienes proveen el servicio de internet para que el usuario no navegue por esas redes. "Desde Telefónica, por ejemplo tenemos servicios que protegen la línea de tu casa", ejemplificaba.

