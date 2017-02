Toni Nadal aclara por qué no estará al lado de Rafa a partir de 2018

Toni Nadal dejará de ser la sombre de Rafa. Lo dijo el propio Toni el pasado fin de semana. "El mensaje es que en 2018 no viajaré con Rafa", matiza en 'El Larguero'.

La noticia cayó como una bomba. Sorprendió a todos, empezando a Rafa Nadal, que no sabía nada. "Cuando lo dije creía que Rafa lo sabe porque en Australia se lo dije a Moyá y a su padre y creo que su padre se lo ha dicho a él. Pero me dijeron ayer que no, que no le dijo nada. Me imagino que su padre no le dio importancia", comenta Toni sobre el malentendido.

¿Por qué hizo pública su decisión así?

"Fui a Budapest para hacer una charla y un curso con entrenadores. Se me pide una entrevista, hablamos de distintas cosas y de mi futuro y de la academia. Le digo que mi intención es dedicarme completamente a eso. Me dice: ¿no vas a seguir con Rafael? Y le dije no. Yo no pensé decirlo así", explica.

Y continúa: "Eso es por la mañana, estaba con 70 entrenadores. Allí quito valor a mi trabajo. Cuando llega el turno de preguntas, estábamos el entrenador de Wawrinka y yo. Se nos pregunta quién hace los equipos del jugador. Y dice él que evidentemente el jugador. Después yo digo que igual y explico que a principio era yo quien decidía y que cuando va pasando el tiempo y el tema se va volviendo grande, cada vez yo decido menos, y decide más el padre, el mánager y Rafael. Y añado que es lógico. Y luego digo, siguiendo restando mérito a nuestro trabajo cuento que ahora que prácticamente decido nada. Y por dentro digo así las cosas funcionan bien".

Cuenta Toni Nadal que cuando leyó el titular después de que se rompía la pareja Toni-Nadal fue el principal sorprendido. "Cuando leo el titular soy el primer sorprendido y me quedo dos días sin contestar a nadie porque dijese lo que dijese daba pie al tema. La realidad es que me hubiese importado no ficho a Moyá".

"Si yo digo que Moyá no venga, no viene"

¿Lo has decidido tú?, le pregunta Manu Carreño. "Si yo digo que Moyá no venga, no viene", dice tajante el tío de Nadal. "Veo a Carlos trabajar y veo todo lo bien que va todo. Es el momento que digo que ya puedo dedicarme a un tema profesional que me ilusiona también".

Dice Toni también que si su sobrino le pide que vaya a algún sitio con él, lo hará encantado. "Si me dice Rafael en 2018 si me voy a Montecarlo, encantado de la vida. Lo que entiendo es que en 2018 mi labor estará ligada a la academia".

¿Si no hubiese llegado Moyá no hubieses tomado esta decisión?, pregunta Carreño. "No, porque si el entrenador que ha estado conmigo que es Francesc Roig, en lugar de ser de Barcelona hubiese sido de Mallorca, pues yo hubiera hecho lo mismo", contenta Toni.

"Mi labor estará más cerca de la academia"

El tío de Rafa habla también de su futuro enfocado en la Academia de Rafa en Manacor. "Mi labor estará más cerca de la academia. Lo lógico es que entrene con Carlos Moyá. Entiendo que está Rafa lo suficientemente bien atendido con Moyá y con Roig.".

