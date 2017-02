Los becarios europeos protestan en Bruselas contra las prácticas no remuneradas

Este lunes se celebra una huelga mundial de becarios. Ha sido promovida por la Coalición Mundial de Becarios, que ha convocado movilizaciones en varias ciudades, como Ginebra o Bruselas. En la ciudad europarlamentaria se han manifestado frente a las instituciones de la Unión Europea, para que la legislación comunitaria impida que las empresas, y especialmente las instituciones de la UE, ofrezcan becas o prácticas no remuneradas. Cuentan con el apoyo de la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, que instó el pasado viernes al Servicio de Acción Exterior Europeo (SEAE), que tiene alrededor de ochocientos becarios sin salario, a pagarles a todos "salario apropiado" para facilitar el acceso a esta experiencia de todos los jóvenes, independientemente de su nivel socioeconómico.

Álvaro Ferrer, que trabaja en la capital belga realizando informes para una ONG y es miembro de la Asociación de Becarios de Bruselas, ha asistido a la concentración. Él no es uno de los afectados, ya que cobra por su trabajo en prácticas. "Tengo la suerte de cobrar por encima del mínimo que establece la legislación belga y somos nosotros, los que cobramos, los que salimos a la calle, porque si los becarios que no cobran levantan la voz tardan poco en salir y porque hay muchos que ni siquiera pueden estar aquí, porque su situación económica no se lo permite".

La jornada de huelga y las concentraciones han sido todo un éxito según los organizadores. "Hemos tenido muy buena respuesta, no solo a nivel europeo, sino también a nivel mundial", ha señalado. Porque también hay becarios manifestándose en ciudades como Nueva York o Montreal.

No existen datos oficiales del número de personas que realizan prácticas en instituciones europeas, pero sí se puede ofrecer una estimación aproximada. "Puede haber tres millones de becarios sin cobrar en Europa. Estaríamos hablando de la fuerza laboral de Dinamarca, para que nos hagamos una idea. Solo la Comisión Europea tiene a 200 personas en prácticas sin cobrar".

Postura de las instituciones

El SEAE ha señalado que va a estudiar la propuesta de O'Reilly, la Defensora del Pueblo Europeo, ya que se trata de una cuestión presupuestaria. La Comisión Europea, por su parte, ha defendido que es una tradición tener becarios sin salario en las instituciones internacionales. Y todo "esto es contrario a la Carta Europea de Derechos Fundamentales".

Ferrer denuncia que estas plazas de prácticas están sustituyendo puestos de trabajo del nivel más bajo de la escala y que la situación no solo perjudica a la gente que por motivos económicos no puede acceder, sino que también perjudica a la institución: "Al hacer la selección por renta, puede que se queden sin el talento de gente mejor formada que no pueda costearse esta experiencia".

Comentarios