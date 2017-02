Monchi: "Hacer negocio con el entrenador es de pobres"

Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi, se ha pasado por los micrófonos de ‘El Larguero’ para analizar la victoria del Sevilla en la ida de octavos de la Champions League frente al Leicester City. El director deportivo del club hispalense afirma sin dudar que “no nos vamos satisfechos con el resultado, el Leicester casi no ha pasado de su campo”.

Monchi habla maravillas del entrenador elegido para su proyecto de esta temporada, un Sampaoli que esta noche tuvo que ver el partido desde la grada. “Es muy buen entrenador y muy buen motivador”, desvela antes de confirmar lo que dijo Pepe Castro el lunes en ‘El Larguero’, que le habían ofrecido un año más de contrato. “Es lo que le hemos ofrecido, queríamos que notara el cariño y la confianza del club porque es una persona de sensaciones”.

De esta manera, Monchi quiere que el preparador argentino continúe al frente del Sevilla, pero no aclara su propio futuro. “Mi futuro es el derbi del sábado ante el Betis”, afirmó antes de concluir con un “no me apetece hablar de mi futuro”.

