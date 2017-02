Por sus campañas los conoceréis

Las primarias del PSOE todavía no están convocadas pero los precandidatos declarados hasta ahora ya han desplegado sus estrategias. Por el momento, la comunicación de Patxi López y Pedro Sánchez circula por canales bien distintos: el dirigente vasco ha optado por una presencia intesiva en los medios de comunicación mientras que Sánchez sólo ha concedido por el momento una entrevista y no se expone en ruedas de prensa. Susana Díaz, que todavía no es candidata, parapeta en su cargo de presidenta de la Junta de Andalucía para evitar referirse a las primarias "cuando no toca".

Escucha el reportaje de Inma Carretero:

