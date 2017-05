Álvarez (UGT): "Sin acuerdo salarial, la conflictividad crecerá de manera importante"

La reivindicación de un acuerdo salarial con la patronal es una de las principales consignas que los sindicatos CCOO y UGT llevarán a la calle este año durante el Día Internacional del Trabajo. Las negociaciones siguen encalladas porque, según ha dicho en la Ser el secretario general de CCOO Ignacio Fernández Toxo “hay una parte de los empresarios que no entiende que la bonanza económica tiene que trasladarse a los salarios”. Fernández Toxo ha advertido que “la economía no va a crecer lo suficiente, si no crecen los salarios” y su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, ha añadido que la propuesta de subida salarial de entre el 1,8 y el % que los sindicatos han puesto sobre la mesa “es razonable”.

“Si no hay acuerdo, tendremos que negociar convenio a convenio y eso significa que la conflictividad será importante”, ha avisado Álvarez que ha apostado por “recuperar la calle y hacer ver a la ciudadanía que con la movilización se puede recuperar mucho”. Y ha recordado que la huelga general no es su objetivo, aunque es un medio de presión.

Respaldo a la moción de censura de Podemos

Los dos principales sindicatos ven positiva la presentación de una moción de censura contra Mariano Rajoy por parte de Podemos. Fernández Toxo defiende que el Congreso tiene que debatir los últimos casos de corrupción que afectan al PP porque “son un lastre de nuestra democracia que se está deteriorando a ojos de todo el mundo”.

“El salto cualitativo con la operación Lezo es gravísimo -afirma Pepe Álvarez, de UGT- y no es aceptable que eso no se discuta en sede parlamentaria”. Toxo cree que estos casos de corrupción “está dañando seriamente a la vida política, social y económica” de España y avisa que “o la izquierda se uno o será muy difícil desalojar las políticas del Partido Popular. En esta línea, el líder de UGT ha pedido a los partidos de izquierda "que se pongan las pilas" y abandonen "la resaca por la pérdida electoral".

