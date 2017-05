Sara García, familiar de una víctima del Yak-42: "Es muy triste que admitan la verdad pero no pague nadie por ello"

El Ministerio de Defensa ha reconocido este jueves su responsabilidad en el accidente del YAK 42. María Dolores de Cospedal, titular de esta cartera, ha firmado la resolución del expediente y ha asumido que el siniestro pudo haberse evitado. Pero las familias de los 62 militares fallecidos creen que no es suficiente: "Es muy triste que admitan la verdad, pero no pague nadie por ello. No me entra en la cabeza", ha reconocido Sara García, hermana de David, uno de los soldados que perdieron la vida en el accidente. García tampoco entiende que, pese a admitir la responsabilidad, se rechace el pago de indemnizaciones.

"En el documento firmado por la ministra se dice que el resarcimiento económico ya había sido generado. Pero me gustaría saber cuándo y dónde ha pagado algo el Ministerio o el Estado por la responsabilidad que han admitido este miércoles", ha criticado García. Según cuenta, el dinero que han percibido es el de las pagas de orfandad, a quienes les corresponde, y el del seguro del avión, del que carecía el aparato y tuvo que ser abonado por el Estado. Pero no puede considerarse una indemnización por responsabilidad.

¿Y ahora qué? La ministra de Defensa ha asumido formalmente la responsabilidad de su departamento en el accidente del Yak 42 en la etapa de Federico Trillo

García cree que todo es un lavado de manos a falta de pocos días para que se cumpla un nuevo aniversario, el decimoquinto: "Me parece una palmadita en la espalda. Archivamos la causa y se acabó lo del Yak-42 ahora que saben la verdad". Se pregunta, por todo ello, qué valor tiene el reconocimiento de la verdad, y espera que el caso no se quede aquí: "Habrá que ver si el caso puede continuar por la vía contencioso-administrativa".

Comentarios