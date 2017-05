El director de '12 años de esclavitud' dirigirá un documental sobre el rapero Tupac

El director de la película '12 años de esclavitud', Steve McQueen, ha confirmado que dirigirá un documental centrado en el legendario rapero Tupac Shakur. Según ha afirmado The Hollywood Reporter, el proyecto cuenta con el apoyo de la familia del cantante, por lo que hay vía libre para la realización de esta historia que llega tras 'Tupac: Resurrection', el documental sobre Tupac que recibió una nominación en los Óscar.

La película será producida, entre otros, por Jayson Jackson (What Happened, Miss Simone?, 2015) y Nigel Sinclair (The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, 2016) y llegará, previsiblemente, en 2018. No obstante, todos los seguidores de Tupac podrán disfrutar el próximo mes de junio de 'All Eyez on Me', una película de ficción inspirada en la vida del legendario rapero. Otro de los proyectos sobre la vida de Tupac está protagonizado por Johnny Depp. El actor encarnará al detective policial de Los Ángeles que investigó los asesinatos tanto de Tupac como de Notorious B.I.G. en la película 'LAbyrinth'.

"No había nadie más brillante que él"

Tras confirmar la noticia, McQueen, quien ya se llevó el Óscar a Mejor Película en 2014, ha confirmado que es un honor trabajar en una historia como la de Tupac: "Me conmueve y me emociona mucho poder explorar los detalles biográficos de un artista tan legendario como este".

"Recuerdo como, en 1993, durante mi época de estudiante en la escuela de cine de Nueva York, el hip hop se presentaba en sociedad a la vez que yo, a través de un amigo, descubrí a Tupac. Y no había nadie más brillante que él", ha añadido el cineasta. McQueen también ha expresado su deseo de, mediante la colaboración de la familia del cantante, poder contar la historia real tras la vida y la muerte del legendario rapero.

La historia de un héroe caído

Tupac Shakur fue la gran figura del rap de los años 90. En su breve trayectoria artística, Shakur editaría álbumes como 2Pacalypse Now (1991) y All Eyez on Me (1996). El artista de la costa oeste, llegó a vender más de 75 millones de discos del mundo. Además, el también actor, poeta y activista, actuaría en películas como Juice (1992) y Poetic Justice (1993).

El rapero se convertiría rápidamente en el emblema del estilo "gangsta". No obstante, junto a la fama, la violencia y la controversia también llegaron a su vida. Tras convertirse en el blanco de demandas y problemas legales, el joven acabaría siendo ingresando en prisión por un caso de abuso sexual. El joven sería asesinado en Las Vegas a la edad de 25 años. Ahora McQueen quiere mostrar quién fue Tupac Shakur y cómo fue realmente su vida.

