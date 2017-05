Fernández Vara: "Los cambios de criterio están en el ADN de Pedro Sánchez"

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta extremeña, Guillermo Fernández Vara asegura tener muchas ganas de que acabe el proceso de primarias en el PSOE porque “está provocando una profunda división”. En una entrevista en Hoy por Hoy, Fernández Vara ha asegurado que no se imaginaba “unas primarias así, y eso que he vivido otras.”

Preguntado por las matizaciones del documento presentado por Pedro Sánchez, Fernández Vara ha sido especialmente crítico: “los cambios de criterio están en su ADN y eso no sirve para dirigir una organización tan compleja como el PSOE”. "Uno no se puede inventar un modelo de país para ganar unas primarias", ha añadido. Y ha criticado, sin mencionar específicamente a nadie, que “por primera vez los personalismos han estado por encima de los proyectos y esto habrá que corregirlo tras las primarias."

Fernández Vara no ha descartado una fractura en el partido tras las primarias porque “la situación es complicada; yo no podía imaginarme que fuéramos capaces de encontrarnos gente que hemos trabajando juntos y ni mirarnos”. Y ve "probable" que la tensión que se está viviendo en las primarias pueda trasladarse a los congresos regionales que empezarán tras el verano".

"No ganaremos siendo el partido más a la izquierda del mundo"

En la entrevista, el presidente extremeño ha admitido que a diferencia de otras primarias, esta vez se decide "no solo el nombre del secretario general, si no también el modelo de partido y de país que queremos". Y ha avisado que el PSOE ha ganado elecciones cuando votantes y militantes se acercan; si se alejan, podemos ser el partido más a la izquierda del mundo pero no ganaremos".

El camino para hacerlo es, según Fermnández Vara "asumir la derrota electoral del PSOE y a partir de ahí construir una alternativa creíble frente a un PP que está muy tocado". Pero esa alternativa no puede pasar -dice- "por los votos de aquellos que están dispuestos a marcharse de España".



