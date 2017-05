Susana Díaz: "No voy a cambiar de posición por arañar un puñado de votos"

La candidata a la secretaría general del PSOE, Susana Díaz, ha presumido de haber sacado "más de 6.500 avales" de diferencia a la segunda candidatura a liderar el PSOE, la de Pedro Sánchez. En una entrevista en Antena 3 ha asegurado que ese resultado demuestra que los militantes "han entendido el mensaje": "Nuestro proyecto busca la unidad del partido para que el PSOE vuelva a ganar elecciones. Algunos siguen contentos de ser segundos pero a mí me gusta más ser primera", ha dicho.

A las acusaciones de Patxi López, el tercer candidato a liderar el partido, de que en la recogida de avales hubo "coacciones", Díaz responde que todos los militantes "han avalado en libertad" y votarán el día 21 de mayo con libertad. También ha pedido "respeto" para los militantes andaluces ante los que aseguran que su voto es cautivo: "Ese argumento lo usa la derecha y ahora se usa dentro del partido", ha dicho la candidata, que ha recordado que en las primarias de 2014 Pedro Sánchez logró cinco veces más apoyos en Andalucía que su rival Eduardo Madina. Entonces, Sánchez se mostró preocupado por que se utilizasen dentro del PSOE "argumentos muy injustos con el pueblo andaluz, que son los que usa la derecha en relación al voto cautivo de esa autonomía".

"Quien recurre al insulto no tiene razones que defender"

También ha respondido Susana Díaz al senador de Compromís que rompió su foto en el Senado y la llamó "asco de señora". "Quien recurre al insulto es que no tiene razones que defender. Yo defiendo que desde el odio y el rencor no se construye nada bueno en la sociedad", ha dicho. Ante las palabras de Pablo Iglesias sobre este asunto, que aseguró que no le parecía "grave" y que lo veía como una "anécdota", Díaz ha recordado que esa es "la izquierda del teatro y del espectáculo. Este rompió mi foto y Pablo Iglesias puso la cal viva en la tribuna del Congreso, ese es el estilo..."

La candidata que ha logrado más avales ha calificado de "escrache" que busca "intentar influir en la libertad de los socialistas" la movilización que Podemos ha organizado un día antes de las primarias del PSOE. "Pablo iglesias nunca tuvo intencion de que el PSOE gobernara en España, luego plantea una moción de censura sin hablar con nadie y ahora anuncia una movilizacion el día antes de las primarias, es evidente que es un escrache, pero lo que ha hecho con IU no lo va a hacer con el PSOE", ha asegurado Susana Díaz.

"Yo no cambio, no doy vaivenes"

En este sentido, ha recordado que comparte con Pedro Sánchez cuando recordó a Podemos que hace un año no habría hecho falta moción de censura: "Si ha cambiado de opinión sus razones tendrá. Lo que yo le diga hoy se lo mantengo la semana que viene; lo que dije hace tres meses lo sigo pensando igual; pienso lo mismo del modelo de país, de la defensa del proyecto autónomo del PSOE... yo no cambio, no doy vaivenes", ha subrayado.

Sobre Cataluña, Susana Díaz admite su realidad nacional, su diversidad y su singularidad, aunque recuerda que "eso no significa romper con España": "Yo no me planteo el cambio del artículo 2 de la Constitición; tengo claro el concepto de España y no voy a cambiar de posición por arañar un puñado de votos", ha asegurado antes de comprometerse a que, si es elegida secretaria general del PSOE, su prioridad será "impulsar la ponencia constitucional en busca de diálogo y acuerdo". Sánchez, en su nueva propuesta política que presentó el jueves, ya no apuesta por una unidad de acción con Podemos y limita el reconocimiento de Cataluña y Euskadi al de naciones culturales.

"El único derrocado en el PSOE fue Tomás Gómez"

Susana Díaz ha tenido palabras de apoyo para el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, a quien el alcalde socialista de Calasparra acusó de "prácticas mafiosas" para favorecer a una candidatura. "Entre nosotros no caben esos comportamientos. Javier Fernández es una autoridad moral y yo hubeira desautorizado inmediatamente a este compañero". ha asegurado. Díaz ha subrayado que Pedro Sánchez "no fue derrorcado": "El 1 de octubre hubo una votación sobre una propuesta del secreterio general para hacer un congreso en quince días, fue denegada y dimitió; fue derrotado, no derrocado", ha insistido después de recordar que "el único derrocado" en el PSOE "fue Tomás Gómez", en referencia a cuando, en febrero de 2015, Pedro Sánchez decidió destituir a Tomás Gómez en el PSM después de intentar, sin éxito, que él mismo renunciara.

A solo unos días para el debate a tres que se celebrará el lunes 15 de mayo, Susana Díaz asegura que lo vive "con ilusión, contenta y feliz", porque "un debate entre compañeros no es igual que un debate entre adversarios políticos". Díaz ha pedido una "ola de ilusión" y de "cambio" para que el PSOE vuelva a ganar: "Con esa esperanza vivo este proceso. A pesar de nuestros errores los ciudadanos no han dado la espalda al PSOE y esperan que dejemos de mirarnos al ombligo para preocuparnos por sus problemas".

