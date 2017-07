Victoria Rosell: "El ascenso del fiscal García Panasco es un escándalo"

La magistrada Victoria Rosell ha calificado el traslado a Madrid del fiscal Guillermo García Panasco, condenado por preconstituir pruebas contra ella como "un escándalo". Lo ha hecho en una entrevista en Hoy por Hoy, donde también ha asegurado que se está ascendiendo "a alguien que, en vez de cumplir con sus deberes, ha hecho lo contrario". Rosell se declara “asombrada y molesta” por este ascenso que, según considera, “no tiene en cuenta los derechos de la ciudadanía ni el escalafón ni el buen hacer de otros miembros del Consejo Fiscal”.

El Tribunal Supremo condenó al fiscal Guillermo García Panasco por extralimitarse en sus funciones al recopilar evidencias contra Rosell, que fue investigada por "no inhibirse" en un proceso penal contra el presidente de la U.D. Las Palmas. El caso terminó con la absolución de Rosell. La jueza, que había sido la cabeza de lista de Podemos en Canarias, renunció a repetir como candidata en las elecciones de julio porque la investigación no había terminado. Ahora, libre de toda sospecha asegura que se quedó con ganas de impulsar sus proyectos políticos pero no puede decir si quiere volver "por la condición de magistrada".

También ha asegurado que "el Fiscal General del Estado ha trasladado a García Panasco a Madrid para que no esté en Canarias" porque fuera de las islas "no conocen su trayectoria con tanto detalle. Podrían haberle exigido la dimisión o cesarlo, pero en lugar de eso, le han ascendido".

Sobre el impacto que tuvo la campaña de desprestigio en su vida, siente que le hicieron daño a ella y a su entorno, además de perjudicar a Podemos. "Se benefició a mi rival, que era el Partido Popular. Concretamente José Manuel Soria". El exministro está investigado por calumniar e injuriar presuntamente a Rosell, además del posible delito electoral.

Comentarios