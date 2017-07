'La Peste', la primera serie en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián

La 65 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre, va a proyectar un total de 21 títulos, entre largometrajes y cortos, y, por primera vez, una serie de televisión. Se estrenarán los dos primeros capítulos en Donostia, en la sección oficial, aunque fuera de concurso. Se trata de La peste, producida por Movistar+. Su director, Alberto Rodríguez, ha valorado en La Ventana lo que su pone este hito histórico de la ficción española: "Es un auténtico privilegio".

Lo que sabemos de la serie es que está compuesta de seis capítulos, cuya trama se ambienta en la Sevilla del siglo XVI, en un momento en el que la ciudad sufre un brote de peste. En este ambiente se desarrolla la historia, protagonizada por Mateo, al que da vida Pablo Molinero: "Es un proscrito por la Inquisición que regresa a la ciudad por la llamada de un amigo que le encarga algo importante".

Y en este contexto podremos ver también el personaje de un señorito caradura, interpretado por Paco León, que interpreta un papel al que no nos tiene acostumbrados: "Está en un registro que no ha hecho antes y creo que se lo ha pasado bien". Para ver el resultado final habrá que esperar hasta enero de 2018 si no somos de los afortunados que podrán asistir a la proyección del festival.

