Manu Carreño: "A Piqué hay que decirle que ya vale"

Manu Carreño dedica su comentario este miércoles en 'Hoy por Hoy' a Gerard Piqué, al que pide que se dedique a hablar de fútbol cuando está con la Selección para hacer que el clima sea mejor:

"Buenas noticias en la selección española. Porque a estas horas de la mañana Gerard Piqué no ha utilizado ni Twitter, ni Instagram, ni ninguna red social. Y ya han pasado unas cuantas horas. Ni siquiera después del discurso del Rey de anoche. Vamos mejorando. Hay que ser optimistas.

Me imagino que algo habrá tenido que ver el primer toque de atención que le dieron ayer. Porque a Piqué hay que decirle que ya. Que ya conocemos sus opiniones políticas. Que ya conocemos que está a favor del derecho a decidir. Que ya conocemos lo que ha venido diciendo en los últimos días, semanas y en los últimos tiempos. Y lo respetamos. Tanto su opinión como la del resto de jugadores que no se pronuncian públicamente. Porque aquí todo el mundo tiene ideas políticas. No sólo Piqué. Todos tienen ideas. Unos son más prudentes, más discretos, más reservados. Y Piqué no. Pero todo tiene un límite.

Julen Lopetegui el lunes por la noche en 'El Larguero' dijo que le había pedido a sus jugadores que durante la concentración se limitasen a hablar de fútbol. Bueno, pues el mismo día que Lopetegui dijo eso, Piqué colocó varios tuits, todo con contenido político, para seguir alimentando el debate.

Alguien le tiene que decir a Piqué en la Federación y en la Selección que ya está bien, que ya conocemos sus ideas y las respetamos, unos más y otros menos, pero que hay que hablar de fútbol. Aunque sólo sea por respeto a su seleccionador, que se lo ha pedido. Y por respeto a sus compañeros, que siguen teniendo buena relación con Piqué pero están un poco hartos de que siempre se hable de lo mismo.

Un Piqué al que le quedarán unos 12 o 15 partidos con la Selección, hasta el Mundial de Rusia del próximo verano, y que tiene dos opciones. Salir por la puerta grande o hacer que su inmaculada trayectoria en la Roja se acabe taponando por sus deslices deportivos".

