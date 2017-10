Borrell, sobre los independentistas: "Seguiremos encallados porque su estrategia es llevar la tensión al límite"

El discurso de Josep Borrell este domingo a la conclusión de la marcha en Barcelona por la unidad de España, ha sido muy celebrado. Fueron quince minutos en los que analizó la actual situación en Cataluña y en el resto del país.

Al exministro socialista le sorprendió el éxito de la convocatoria. "No pensé que fueran tantos. Hay una contención en parte de la sociedad catalana para no manifestarse en contra del independentismo para no ser llamados fachas. La gente se inhibe. si la gente con recursos han estado callados, ¿cómo va a hablar un ciudadano?".

En una entrevista en Hoy por hoy, Borrell ha afirmado que los independentistas son "inasequibles al razonamiento". Asegura que vamos a "seguir encallados" porque esa es su estrategia: "llevar la tensión al límite luego dar un paso atrás y luego seguir". "Van a impedir la tragedia, pero van a continuar la comedia", ha resumido.

Josep Borrell: "No vale mantener abierto un desafío y pedir mediación y diálogo"

Pendientes de lo que este martes anuncie Carles Puigdemont en su comparecencia en el Parlament, Borrell cree que una declaración unilateral de independencia haría más difícil el diálogo. "No vale mantener abierto un desafío y pedir mediación y diálogo", ha dicho. "Se han colocado al margen de la Constitución vulnerando el propio Estatut de Cataluña y lo han hecho con mayoría simple".

El exministro socialista afirma que no es equidistante y que lo recomendable de cara al futuro es "reconstruir un sentimiento de afecto" porque "un país es mucho más que una comunidad de vecinos". Ha cargado contra los independentistas al decir que no sabe "si se creen sus propias mentiras, algo que suele ocurrir con altas dosis de radicalidad".

Así fue el discurso de Josep Borrell:

Comentarios