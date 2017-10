Antonio Catalán: "No hemos notado una bajada en las reservas en Cataluña"

El presidente de AC Hoteles by Marriot, Antonio Catalán, ha explicado en Hoy por hoy que no han notado una bajada en el número de reservas en Cataluña. "Hay una cierta ralentización de cara al año que viene, pero este 2017 acabaremos como estaba previsto.

El cliente está funcionando igual y anulaciones ha habido muy pocas". Catalán ha recordado que Barcelona es la quinta ciudad del mundo a nivel turístico y la mejor preparada de Europa para la celebración de congresos. "Solo en la zona hay hasta 5.000 plazas disponibles". Conclusiones distintas a la encuesta hecha pública este martes por Exceltur que alerta de la posible pérdida de 1.200 millones de euros por la caída de reservas turísticas en Cataluña.

El empresario explica que lo que sí ha hecho daño ha sido las imágenes del 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. "Lo que más ha perjudicado ha sido el día uno, con la intervención que hubo y cómo se publicó en todo el mundo. Los turistas están acostumbrados a las manifestaciones, eso no les afecta, Pero, las intervenciones del uno de octubre fueron muy perjudiciales".

AC HOTELES

Antonio Catalán entiende que las entidades financieras "se tengan que mover" de Cataluña porque ha habido "salida de fondos" y tiene que asegurarse "estar en la zona euro si pasa algo". En cambio, que lo hagan resto de las empresas, es un "brindis al sol" y "no creo que sea un problema" porque "se llevan la sede social pero las fábricas siguen en Cataluña". A juicio del empresario lo más grave es la "fractura social" que se ha producido. "La solución es difícil, ayer encarcelaron a dos y eso lo complica". "Cataluña debe cumplir la ley y no me la imagino fuera de España. Hay que poner sentido común, aunque la situación es difícil", ha explicado.

Comentarios