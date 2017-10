Manu Carreño: "Iker Casillas no ha sabido gestionar bien el final de su carrera"

Los problemas que está teniendo, de nuevo, el portero español son objeto del comentario de Manu Carreño este lunes:



Iker Casillas ha sido, sin discusión, el mejor portero en la historia de nuestro país y uno de los mejores del fútbol de todos los tiempos. Y, sin embargo, no tuvo un buen final en el Real Madrid, de donde salió por la puerta de atrás primero peleándose con Mourinho y después sin ponerse de acuerdo con el club en un final que, desde luego, nunca estuvo a la altura de su brillante carrera.

Después salió también por la puerta de atrás de la selección, donde muchos piensan que debía haber dicho adiós, como hizo Xavi Hernández, a quien se le compara mucho su carrera con el propio Casillas. Pero acabó teniendo un desencuentro con Del Bosque que luego afortunadamente se terminó arreglando, aunque no volviendo a la selección porque tampoco Julen Lopetegui creyó conveniente tenerlo entre los elegidos.

A pesar de que él nunca le cerró la puerta a la selección, sí se la cerró la selección a Iker. Y en su, parece, última etapa en el fútbol europeo en el Oporto todo iba muy bien hasta que ahora, según cuentan en Portugal, otro enfrentamiento, en este caso con Sergio Conceiçao, el actual entrenador, podría llevarle también a acabar la temporada en el banquillo.

Ayer nos decía Futre en 'El Larguero' que no es muy optimista con respecto a esa selección. No sabemos si la culpa será de Conceiçao o de Casillas. Si fue de Mourinho o de Casillas. Si fue de Del Bosque o Lopetegui o de Casillas. Pero sí estoy seguro de que Iker no ha sabido gestionar bien el final de su carrera, una carrera que está muy por encima del final que va a tener. Y puede que también en el Oporto.

