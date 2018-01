"Hay testigos que pueden ayudar a esclarecer la muerte de Mohammed. No está justificado el archivo de la causa"

El juzgado de Archidona ha archivado la investigación por la muerte de Mohammed Budalbala, el hombre que según interior de suicidó el 29 de diciembre en una celda de esa cárcel reconvertida en CIE. El juez sostiene que, como las cámaras demuestran que Mohamed entró el 28 por la tarde en la celda y la puerta no se volvió a abrir en 15 horas, no hay nada que lleve a pensar que no fue un suicidio. "Sin duda hay más testigos que pueden aportar datos para esclarer la muerte de Mohammed, testigos que siguen en el CIE" asegura Amanda Romero, abogada que representa al hermano de Mohammed, y que aclara que desde la defensa han solicitado "al menos dos testigos oculares y la suspensión de las devoluciones que se hallaban en el mismo módulo con objeto de poder identificar a más testigos oculares".

La familia, que va a recurrir el archivo de la causa, parte de dos premisas en cuanto al posible suicidio "que describen a Mohammed como una persona alegre y vital; y dos, que Mohammed fue internado en Archidona que ha sido objeto de muchas denuncias desde su puesta en funcionamiento. Tenemos constancia que es necesario llevar a cabo una serie de diligencias mínimas e imprescindibles para llegar a la verdad", asegura Romero.