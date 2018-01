"Responsabilizar a los conductores es un error"

El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, insiste en las "decisiones poco acertadas"de los miles de conductores que quedaron atrapados hasta 18 horas por las copiosas nevadas en la AP-6. "Responsabilizar a los conductores, en general, es siempre un error. Es una estrategia muy utilizada, malamente utilizada", asegura al respecto María Seguí, exdirectora de la DGT, en 'Hoy por Hoy'. Una intervención en la que Seguí asegura que "la realidad que es que miles de ciudadanos quedaron atrapados en una carretera en un día crucial de operación retorno, ante unas circunstancias previsibles porque tanto el volumen de tráfico como las nevadas se sabía que se iban a producir".

Sobre la controversia generada porque Gregorio Serrano siguió el colapso de la AP-6 desde su domicilio familiar en Sevilla, Seguí considera que "sé que la vivienda oficial del director está equipada con conexiones directas; el dónde está el director es quizá menos importante que con quién está o qué decisiones está tomando"

2017 ha terminado con el peor dato de muertes en carretera en 4 años, lo que demuestra, según Seguí, que "las acciones nuevas que se tenían que haber implementado hace tiempo no se han implementado. Desde la aplicación del reglamento de circulación, las modificaciones para que la renovación del permiso por puntos sea más específica para personas con problemas con alcohol; hay muchas medidas que se evaluaron, que se emitieron, que llegamos a producir las estimaciones de muertes que se evitarían, y que siguen ahí". No se han implementado "porque los intereses políticos y económicos no actuán realmente sobre el interés prioritario de reducir la siniestralidad".

María Seguí dimitió en julio del 2016 tras las acusaciones de que habría beneficiado a su marido con contratos, un caso archivado, en el que la Oficina de Intereses del Ministerio de Hacienda dictaminó que no había conflicto de intereses. "He vivido el final del proceso con paz porque tenía la conciencia absolutamente tranquila, pero con pena porque es una situación que a nadie deseo", concluye.