Llega 'Voldemort: Origins of the heir', el origen de 'quien no debe ser nombrado'

Desde que saliera el primer tráiler hace ya más de siete meses, los seguidores del mundo mágico de 'Harry Potter' anhelaban el estreno de 'Voldemort: Origins of the heir'. Una película, llevada a cabo por la productora independiente 'Tryangle Films', que se centra en la historia de Tom Sorvolo Ryddle, un excelente alumno del colegio Hogwarts de Magia y Hechicería que, por causas del destino, acaba convirtiéndose en Lord Voldemort, el mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos.

Una historia que, a pesar de no estar incluida dentro del canon de películas que conforman la saga original, ya que no está producida por Warner Bros, productora que adquirió los derechos para adaptar los siete libros a una serie de películas, ni cuenta con el apoyo de J.K. Rowling, ha cautivado a los seguidores de la saga mágica, quienes siempre han querido conocer más sobre Lord Voldemort.

En busca de la inmortalidad

Desde 'Harry Potter y la Piedra Filosofal', novela que se estrenó en 1997 que llegaría a la gran pantalla cuatro años más tarde, la historia nos mostró las ansias de Lord Voldemort de lograr la inmortalidad. De hecho, en la primera novela, el mago intentará, mediante todos los medios, hacerse con la Piedra Filosofal, una piedra roja con propiedades mágicas que produce el Elixir de la Vida y, además transforma cualquier metal en oro puro.

En esta nueva película no oficial, que ya está disponible para su visionado de forma gratuita en YouTube, la trama nos mostrará cómo un alumno brillante y educado como Tom Ryddle, capaz de conseguir los títulos de excelencia en cada prueba académica presentada, comienza a soñar con la inmortalidad, lo que le llevará a exhibir conductas de crueldad, sadismo, manipulación, sociopatía y megalomanía.

Un objetivo que le impulsará a abandonar Hogwarts antes de tiempo y a adentrarse en el Lado Tenebroso de la magia, donde será renombrado como Lord Voldemort. Un Tom Ryddle hambriento de poder que únicamente podrá ser detenido por los herederos de las cuatro Casas, quienes intentarán acabar con sus malévolas intenciones.

Problemas con derechos de copyright

El proyecto 'Voldemort: Origins of the Heir' lleva gestándose desde verano de 2015. Sin embargo, no fue hasta el año pasado cuando vimos su primer tráiler. Un adelanto creado con el objetivo de atraer a la comunidad Potterhead y para conseguir inversores, a través de una campaña en Kickstarter, que tenía como objetivo de sufragar el coste de la película.

Sin embargo, Warner Bros denunció a la compañía por infringir sus derechos de copyright. El éxito del tráiler llegaba a los ojos de Warner Bros, que recordó a 'Tryangle Films' que la productora tiene todos los derechos sobre la marca Harry Potter y todas las historias derivadas que giren en torno al universo mágico creado por J. K. Rowling.

Por esa misma razón, la compañía tuvo que borrar el tráiler de la película. Varias semanas más tarde, ambas compañías llegaban a un acuerdo. Warner Bros permitía a 'Tryangle Films' el lanzamiento de 'Voldemort: Origins of the heir' siempre y cuando no se lucrara por ello. Por lo tanto, la compañía independiente siguió con su proyecto adelante y lo ha presentado este sábado, de forma gratuita, en YouTube.