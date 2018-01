Setién: “El Betis es el mejor club en el que he estado”

Durante el programa especial de El Larguero en el Benito Villamarín, el entrenador del club Quique Setién respondió a algunas de las preguntas sobre la buena situación del club bético.

La victoria ante el Sevilla, mejor que un título

Desde la séptima posición de la tabla, justo detrás del Sevilla, el Betis está contento. Y tras la victoria en el derbi sevillano, en el cual los verdiblancos consiguieron ganar 3-5, todavía más.

"Desde que llegas aquí hay dos fechas clave, y son los partidos contra el Sevilla. A medida que se acerca el partido lo sientes, y cuando sale bien en el campo del rival la felicidad es inmensa. Seguramente no lo siento tanto como un bético de cuna, pero es realmente especial", explicó.

"Yo pensaba en los tres puntos y en la alegría que supone para la gente. Es inevitable acercarse a la pasión. Es una victoria importantísima: tres puntos que nos iban a dar la vida y confianza. No era sólo un derbi".

Quique Setién y Manu Carreño en el césped del Benito Villamarín. / Cadena SER

Próximo rival: el invicto FC Barcelona

El conjunto verdiblanco se enfrentará al gigante invicto de la liga este domingo. Sobre su próximo encuentro liguero, Setién dijo que "es un partido que afrontamos cómodos y con tranquilidad. Lo afrontaríamos de la misma manera si hubiéramos perdido contra el Sevilla. Pero después de la victoria tenemos un buen estado de ánimo para afrontar el partido".

Sobre cómo iba a afrontar a los de Valverde, Setién admitió que no quería cambiar su manera de jugar. "Con el Barcelona estamos hablando de palabras mayores, es un equipo que es muy difícil. Tiene los registros mecanizados y los futbolistas que tratamos de frenar. Messi es el mejor jugador que he visto, y no sólo ahora.", explicó.

El técnico también echó la vista atrás para hacer autocrítica. "Seremos valientes: contra la UD Las Palmas cambiamos cosas y salió fatal. Nos confundió y nos pasó factura. La equivocación fue mía, plantee algo para lo que no estábamos preparados", dijo Setién.

El club, que tiene una larga historia de entrenadores e inestabilidad, ha contado con 24 entrenadores en 17 temporadas. Sobre su estancia en el club, Setién explicó lo cómodo que estaba y su intención de quedarse. "El Betis es el mejor club en el que he estado. He firmado tres años, pero llevo seis meses. No se sabe, en el fútbol todo cambia"