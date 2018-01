La divertida anécdota de Joaquín, Benjamín y un roscón de Reyes

Joaquín, jugador veterano del Betis, contó una divertida anécdota sobre los tiempos en los que compartía vestuario con Benjamín Zarandona durante su entrevista con Manu Carreño desde el Benito Villamarín.

"Benjamín me dio ropa para que se la llevase a Valladolid. Cuando llevé las maletas a su madre, ella me pidió que le llevase tres roscones de reyes, que se lo mandaban todos los años. Al final, no dio tiempo ni de llegar a Atocha. Nos habíamos comido los tres roscones antes de llegar", explicó Joaquín.

"Cuando llegamos a Sevilla me dicen, 'Vamos a ponerle algo en la caja'. Pusimos dos pesas en las cajas y echamos nata en medio. De todos modos, no pesaba nada el roscón. Pero la culpa no fue solo mía", explicaba entre risas Joaquín

Sergio León, compañero de vestuario, afirmó que el sentido del humor del jugador bético seguía igual. "Sigue igual que hace años, él es así y no se le puede decir nada. Mantiene la piña que tenemos", dijo.