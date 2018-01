Goleada al Deportivo: ¿Espejismo o realidad?

Tras una jornada liguera en la que el Real Madrid y el Barcelona han goleado y que el Atlético de Madrid y el Valencia se han dejado puntos, tocaba analizar todo lo sucedido y reflexionar a fondo.

Y para ello el mejor rato de radio semana tras semana lo encontramos en El Sanedrín de los domingos. En esta ocasión, con mención especial a lo sucedido entre LaLiga y Arabia Saudí.

El Real Madrid

Zinedine Zidane, durante el partido del Bernabéu / Gonzalo Arroyo Moreno (Getty Images)

Manu Carreño: "La principal diferencia entre Atlético y Barça con el Madrid está atrás. Tú ves un partido del Madrid y piensas "le van a hacer gol seguro". Igual marcan tres goles, pero van a encajar".

Antonio Romero: "Si es otro equipo, con todos los respetos para el Deportivo, el Real Madrid hubiera sufrido mucho más".

Gallego: "Zidane se ha cargado el equipo de los cuatro centrocampistas. Benzema, Bale y Cristiano es su apuesta para salir de esta situación. Creo que con esto el Madrid va a estar más desequilibrado".

Pulido: "Para mí que Isco no juegue es una injusticia. Isco tiene que jugar siempre en este equipo".

Mario Torrejón: "Benzema ha estado fuera de forma toda la temporada y se ha merecido estar en el banquillo, pero la injusticia de la temporada es Kroos. Ahora mismo es un jugador intrascendente".

Talavera: "Hoy ha empezado la temporada del Real Madrid que quiere Zinedine Zidane. Hoy no le puedes poner un pero, pero veremos qué pasa en partidos más grandes. Además, se ha demostrado que el mejor de la plantilla atrás es Nacho".

Antón Meana: "La gente está esperando a ver si el Madrid es capaz de pelear la semifinal de Copa o si puede ganar al PSG. La gente duda de este equipo, pero tiene memoria y recuerda lo que han hecho hace poco tiempo".

Pablo Pinto: "El Madrid ha hecho siete goles ante uno de los peores equipos de la Liga, era lo esperado. No es para tirar cohetes".

Lluís Flaquer: "Cuando veas al Madrid encarrilar tres o cuatro partidos menos ya veremos. Pero si el Deportivo le ha metido en problemas imaginate el PSG con Neymar, Mbappé...".

El Barcelona y Leo Messi

Leo Messi, durante el partido del Villamarín / Aitor Alcalde (Getty Images)

Manu Carreño: "Me ha encantado lo del Villamarín coreando Messi, Messi, Messi".

Marcos López: "Lo de Messi es otro nivel, lo que ha hecho en la segunda parte es de otro mundo".

Jordi Martí: "En comparación con otros cracks, Messi está en el cénit de su carrera. Lleva 10 años siendo el mejor".

Talavera: "Que Messi es el mejor de la historia es indudable. Pero parece que si no lo dices día tras día se cae una estrella".

Pulido: "Da igual como plantees un partido ante este equipo, a la defensiva o al ataque. Da igual, te ganan".

Mario Torrejón: "Valverde tenía claro que esto lo tenía que empezar por los cimientos".

Gallego: "El Barça de Valverde no juega como el Barça de Guardiola, no nos engañemos".

Pablo Pinto: "Para mí esto es lo más parecido que he visto al Barça de Guardiola con la presión y robando tan arriba".

Antón Meana: "La presión del Barça en la salida de balón del rival se vio ante el Celta en la Copa... este Barça tiene ese hambre y esa forma de entender el fútbol de Valverde".

Simeone, durante el partido ante el Girona / SERGIO PEREZ (REUTERS)

Atlético de Madrid

Marcos López: "Creo que al Atlético de Madrid hay que exigirle que gane al Girona en casa. Ayer no jugó bien".

Talavera: "El problema es que quita a Costa por los problemas musculares y luego cambia a Griezmann. En cualquier caso, está claro que si haces eso y el resultado no sale, te has equivocado".

Pulido: "Lo del Atlético de Madrid tiene un mérito extraordinario. No lo puedes comparar con un equipo como el Barcelona. El fichaje más caro del Atlético es lo que cuesta un suplente del Barça".

Responsables de LaLiga, Valladolid, Levante, Villarreal, Leganés, Numancia, Sporting y Rayo junto con Fernando Sanz (LaLiga), los nueve jugadores que llegan a España y el embajador de España en Arabia Saudí / LaLiga

El trueque entre LaLiga y Arabia Saudí

Gallego: "No creo que vayan a aportar juego, eso seguro".

Antonio Romero: "Esto es mejor tomarselo a broma porque si te lo tomas en serio no estás hablando de fútbol. Pero hay que dejar claro que el fútbol no es un negocio más. Y si lo tratas como un negocio más te la puedes pegar".

Pulido: "¿Dónde está el límite? Si a Tebas no se le ponen límites puede traer lo que quiera, porque los clubes le han dado las llaves del cortijo".

Antón Meana: "Me consta que hay equipos que no han querido porque no les salía rentable".

Talavera: "Están utilizando a los chicos como mercancía. A mí esto me parece ya...".

Manu Carreño: "No me imagino a la Premier League ganando dinero de esta manera, no me lo imagino".