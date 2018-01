El soberanismo prepara una querella criminal contra el Gobierno

Josep Rull ha visto como contra pronóstico el Consejo del Estado daba la espalda al Gobierno, que recurrirá al Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitar. Rull ha calificado la actitud del Gobierno de “inaudita” y ha explicado que preparan un recurso de amparo al Constitucional y que están trabajando en la posibilidad de poner una querella criminal contra el Consejo de Ministros a tenor del artículo 498 del código penal por ejercer presiones contra cargos públicos para que puedan ejercer. “Lo que ha ocurrido es intimidación de primera magnitud y no se puede consentir”, ha apuntado.

“Lo más probable es que haya suspensión y eso refleja la falta de normalidad”, ha señalado Rull, que cree que asumir eso como normal es un problema para la democracia y espera que el Constitucional no suspenda la candidatura de Puigdemont. “No necesariamente tienen que hacer ese automatismo”, ha señalado Rull que ha recordado las palabras de la vicepresidenta cuando ha dicho que Puigdemont no tiene la libertad de deambular. “Eso no existe y en un Estado de Derecho el que decide limitar los derechos son los tribunales, no el Gobierno”.

El diputado de JuntsxCat ha reconocido también que no han pensado en un candidato alternativo. “No hay plan B porque el A es viable, legal, legítimo y basado en la Constitución”, ha apuntado Rull que ha admitido que todas las hipótesis sobre la realización del pleno están abiertas pero que trabajan para que sea presencial. “No podemos descartar una investidura presencial porque es lo que Puigdemont quiere”, ha apuntado. “El reglamento del parlament ampara cualquier posibilidad”, ha añadido.

Pero Rull tiene pocas esperanzas en que las cosas transcurran por el camino que ellos esperan. “Vamos a ver que decisiones toma el Constitucional y lo acataremos pero esto no es normal no se puede avalar un atrocidad como la que proponía Soraya Sáenz de Santamaría. “Lo del Consejo de Estado nos refuerza”, ha apuntado el diputado catalán. “Ayer Rajoy iva en otra línea a lo que hoy ha dicho la vicepresidenta. No se puede atacar una hipótesis que no existe. Es inaudito”.