De la rumba de Niño de Elche al perreo de Carlos Sadness

Cada mes te recomendamos nuestras 10 novedades preferidas y febrero no podía ser una excepción. Ni San Valentín, ni cuaresma, ni Operación Triunfo. Solo canciones que nos molan y que, probablemente, aún no conoces...

Rumba y Bomba de Dolores Flores (Niño de Elche)

Así suena lo nuevo de Niño de Elche: Rumba y Bomba de Dolores Flores. Un tema que suena a rumba setentera, en plan Los Chichos o Peret, pero también a electrónica berlinesa... y que acaba con Francisco Contreras preguntándose, ya sin música de fondo, quién tiró la bomba... Una performance de las suyas que te pone los pelos de punta y que confirma la línea experimental, de mezcla de géneros y de alto contenido político que empezó a explorar con Voces del Extremo. Tras un año dedicado al proyecto Exquirla, su nuevo disco en solitario, producido por Refree, se llamará Antología del cante flamenco heterodoxo (un zasca en toda regla a los puristas) y saldrá a la venta el próximo 23 de febrero.

Agosto, bailando el Caos (Alborotador Gomasio)

Luz y Resistencia es el título del tercer disco de Alborotador Gomasio pero no encontraréis ninguna canción que se llame así dentro del álbum, porque ese tema al final se quedó fuera. Pero es cierto que luz y resistencia son dos palabras que resumen muy bien el momento por el que pasa el grupo. Llevan más de 10 años juntos, y resisten, y este trabajo está lleno de luz. Canciones como esta, Agosto, bailando el caos, lo demuestran. De momento no ha sido single, pero para nosotros, es la mejor del disco.

Reino Animal (Black Islands)

Y seguimos con caña de la buena, al estilo Biznaga, Cala Vento o Futuro Terror. Lo que suena se llama Reino Animal y es de los barceloneses Black Islands. Estamos enganchados a este tema. Quizá por esas rimas consonantes o por la voz de Javier Adrover, que también me recuerda un poco a El Columpio Asesino... El caso es que no podemos dejar de escucharlo y nos da que con el resto de canciones del disco me va a pasar lo mismo. Eso sí, no le han dado muchas vueltas al título de su segundo álbum porque se se llama Disco nuevo. Pero, si la música mola, ¿qué más da?

Solo de Madrugada (Floridablanca)

Antes escuchamos a Alborotador Gomasio, un grupo de cuatro chicos de Madrid, y volvemos con la misma estructura. Leticia Dolera nos va a echar un rapapolvos y con razón… pero os quiero presentar a Floridablanca. De momento sólo conocemos de ellos esta canción, el primer single de lo que será su primer disco, que saldrá este año. Se llama Solo de Madrugada y da muchas ganas de bailar… pero ¡con estilazo!, como los Varry Brava.

Lungs (Belako)

Y seguimos con uno de los discos más esperados del año: lo nuevo de los vascos Belako, que se llamará Render Me Numb, Trivial Violence y que saldrá el 23 de febrero. Nosotros ya lo hemos podido escuchar (privilegios de la prensa musical...) y la verdad es que mola un montón. Tanto como el anterior, pero con un poco de evolución. Se nota que la banda ha ido creciendo y, de hecho, se han pasado varios meses tocando por el mundo. Ya veremos en qué se acaban convirtiendo.

Paradise (George Ezra)

Al inglés George Ezra le conocimos en 2015 gracias a Budapest, un temazo que se coló en las listas de todo el mundo. En marzo publicará su próximo disco y comenzará una gira extensísima, primero por Europa pero -de momento-sin parada en España, y luego por EEUU, donde pocos estados va a dejar sin visitar. Como el resto de canciones del disco sean como esta, a lo mejor hay que plantearse un viajecito…

MopTops (Twist While the World Stops) (EMA)

Lo primero que escuchamos de Erika M. Anderson, más conocida como EMA, fue un temazo llamado California. Una canción en la que, más que cantar, recitaba. Si no la habéis escuchado, buscadla. Ahora está de actualidad porque acaba de sacar un EP con 5 canciones y entre ellas, esta: MopTops (Twist While the World Stops). El moptop es una variante del peinado popularizado por los Beatles y EMA ha elegido ese nombre porque la canción está inspirada en cómo se comportaba la gente de los años 60, cuando vivía bajo la amenaza de una guerra nuclear. Un tema que, inesperadamente, vuelve a estar de actualidad.

Get Out (CHVRCHES)

A lo mejor va siendo hora de sacar a Chvrches del saco indie porque temas como este, Get Out, el adelanto de su próximo disco, no puede ser más mainstream. Podría cantarlo perfectamente Rihanna. Imaginamos que el responsable de este sonido es Greg Kurstin, uno de los productores de moda que también firma el próximo disco de Chvrches y que ha trabajado con artistas como Katy Perry, Britney Spears o Adele. Pero esta es la voz de Lauren y la canción nos gusta. Quien quiera escucharla en directo podrá hacerlo este año en el Primavera Sound.

Magazine (Editors)

Editors es, junto a Interpol, una de las bandas que más y mejor ha contribuido a que los millenials nos interesemos por Joy Division. Pero los de Birmingham ya han pasado página y ahora trabajan un estilo más cercano a Coldplay o Alt-J. Su sexto disco se llamará Violence, saldrá a principios de marzo y ha contado con dos productores de lujo Leo Abrahams (colaborador de Brian Eno o Jarvis Cocker) y Benjamin John Power (miembro de Blanck Mass y Fuck Buttons). Lo que suena se llama Magazine.

Longitud de Onda (Carlos Sadness)

Carlos Sadness publica su nuevo disco, Diferentes tipos de luz, el 23 de febrero pero lleva meses dejándonos miguitas: Amor Papaya, Hale Bopp y ahora, Longitud de Onda, la que más nos gusta de todas, porque nos imaginamos ya bailándola sin parar. Es increíble cómo se ha llevado a su universo el reggaeton… pero, si lo pensamos bien, en realidad Carlos Sadness empezó haciendo rap, así que esto es sólo parte de la evolución. En cualquier caso, hay que darle la enhorabuena. ¡Esto es un hitazo!