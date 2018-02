Eneko Sagardoy, Goya al mejor actor revelación y en el paro

En España, menos del 10% de los actores viven de su profesión. Un ejemplo de ello es Eneko Sagardoy, que el pasado sábado fue premiado como mejor actor revelación en la gala de los Goya. Días después de subir al escenario a recoger el premio, Sagardoy ha reconocido actualmente cobra el paro.

"Ahora mismo estoy entre trabajo y trabajo, cobrando la prestación, pero bueno, pronto volveré a trabajar, por lo que no me puedo quejar. Soy un afortunado", ha afirmado Eneko, que se ha asomado este miércoles a 'La Ventana'.

Pese a su actual situación, el actor no se queja y dice estar feliz de contar con futuros proyectos: "He tenido bastante suerte. He trabajado muchísimo, tanto en cine como en teatro, en euskera, en castellano...".

Su discurso en la reciente gala de los Goya fue uno de los más emotivos, aunque Sagardoy ha reconocido que le faltó tiempo para defender las películas en otras lenguas menos mayoritarias como el euskera: "Los idiomas pequeños nos hacen gigantes".