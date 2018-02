Se llama José Manuel, nació en España

Se llama José Manuel Fernández, tiene 38 años, es doctor en Químicas, su vocación, investigar. Tras su doctorado paso 3 años en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Luego regreso a España e inició una amarga peregrinación en la que sus ilusiones se fueron estrellando una a una contra los muros de una administración sordomuda, que ni habla a la ciencia ni se habla con ella, a pesar del gran número de iniciativas relacionadas con la innovación que van brotando aquí y allá en nuestro país.

Desconozco los detalles de su peripecia vital, pero hace 5 años José Manuel fue el portavoz de aquellos 6.000 jóvenes científicos que pretendieron infructuosamente ser recibidos por el ministro De Guindos para contarle la verdad de su precariedad y de su abandono. Hoy leo en ‘El País’ que José Manuel lo deja. Harto de acumular esperas y desengaños, José Manuel renuncia a sus sueños y se agarra al conformar de un trabajo administrativo.

Es solo una historia como muchas otras, me temo. Es, además de humanamente triste, reveladora de una inconsciencia política y social que vamos a pagar muy cara. Entre los años 2009 y 2014 los recursos destinados a la ciencia cayeron en nuestro país un 35%, un 35%. Son datos de la OCDE. Muchos e importantes proyectos quedaron en el camino. Luego llegaron algunos empujones, pero la inversión en I+D+i no pasa del 1,3% y la Unión Europea se mueve en torno al 3%. No nos vamos acercando, nos vamos alejando. El mundo vuela más que corre y nos rezagaremos cada día más si no apostamos en serio por la investigación, la educación y la innovación. Ahora el Gobierno propone un pacto por la ciencia y nadie cree que hable en serio. José Manuel, desde luego, no.