Vuelve 'V': la saga alienígena regresa en forma de trilogía cinematográfica

La saga 'V' está de vuelta. La popular serie de televisión, transmitida entre 1983 y 1985, llegará durante los próximos años a la gran pantalla de la mano del que fuera el creador de la serie, Kenneth Johnson, quien dirigirá una trilogía cinematográfica adaptada a los nuevos tiempos, tal y como ha confirmado el propio director a Deadline.

Tras el éxito de la primera temporada de esta miniserie, en la que un grupo de extraterrestres de apariencia prácticamente humana (conocidos como Visitantes) llega a la Tierra con el objetivo de acabar con todo el agua de la Tierra y cosechar a la humanidad como fuente de alimento, los productores de la serie decidieron continuar la historia con 'V: The Final Battle' y 'V: The Series'.

Johnson vuelve a los orígenes de 'V'



Sin embargo, Kenneth Johnson decidió desligarse de ambos proyectos debido a que su opinión sobre el rumbo que debía tomar la trama distaba mucho del que finalmente se escogió. Ahora, varias décadas más tarde, el creador vuelve para contar "una historia épica" de la forma que siempre quiso, tal y como ha explicado al medio especializado.

En esta ocasión, el que fuera guionista y realizador de la serie será el encargado tanto de escribir y dirigir el primero de los tres largometrajes previstos. "Será la primera de una trilogía para cine que narrará una historia épica de la forma que siempre quise". Por otro lado, Johnson ha explicado que John Hermansen y Barry Opper (a través de la productora Desilu Studios), serán los encargados de producir la película. Mientras que Hermansen es conocido por títulos como 'Los líos de Gray', Opper ha trabajado en películas como Critters y Jeepers Creepers.

'V' vuelve tras el fracasado remake de 2009

Tras abandonar la serie por diferencias creativas con la NBC, canal de televisión que emitió la primera temporada de la miniserie, Johnson no ha vuelto a estar presente en una producción audiovisual basada en su historia. Sin embargo, el que fuera guionista escribió una novela 'V: The second generation' y desarrolló la serie 'Alien Nation TV'.

Mientras tanto, 'V' volvía a televisión en 2009 con un remake de la popular miniserie. Sin embargo, apenas dos años y dos temporadas más tarde, ABC (canal que emitió la nueva serie) optó por cancelarla debido a su escaso interés. Desde entonces, la historia basada en los Visitantes no ha vuelto a convertirse en producción audiovisual, hasta ahora.