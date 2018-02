¿Hay que eliminar el impuesto de sucesiones?

La batalla en el centro-derecha español es, de momento, una batalla verbal. Muchas declaraciones y pocas nueces. PP y Ciudadanos se hacen mutuos reproches mientras se sostienen y necesitan en el Congreso -donde tienen paralizadas decenas de iniciativas del resto de la oposición-. No hay presupuestos generales del Estado porque el PNV se niega a apoyar al Gobierno con la crisis catalana abierta, pero nadie duda de que Ciudadanos los apoyará finalmente, si es que el Gobierno los presenta.

Todos los días intercambian durísimas acusaciones sobre los escándalos de corrupción, pero ni han roto los naranjas el acuerdo de legislatura que permite a Rajoy gobernar ni se cuestionan sostener el gobierno de la Comunidad de Madrid. Palabras, palabras, palabras. O acciones que resultan casi cómicas. El PP, con una enorme viga en el ojo propio, se dispone a escrutar en el Senado las pajas en el ajeno. Mañana lleva a Ciudadanos al Senado para analizar su financiación y parece que tiene intención de hacer lo mismo con el resto de partidos. Y desde Ciudadanos, Rivera dice a los suyos que se le agota la paciencia, aunque hay razones para creer que le durará hasta el final de la legislatura. Porque en público se cuida de subrayar que la legislatura depende del Rajoy al que sostienen: “Si Rajoy tiene palabra, habrá pacto, si Rajoy miente, entonces no continuará. Pero es Rajoy quien tiene la última palabra. Yo no convoco elecciones, las convoca él.”

Descendiendo al terreno de lo concreto, de las propuestas, de lo que quieren para los españoles uno y otro, o los dos, con respecto a los partidos de izquierda esta mañana nos vamos a detener en ‘Hoy por Hoy’ en el impuesto de sucesiones, que aunque es estatal, lo controlan las comunidades autónomas. Es el impuesto que grava las herencias. Ciudadanos defiende que hay que eliminarlo para prácticamente toda la población. Los partidos de izquierda, que se mantenga de manera efectiva para los grupos con alto nivel de renta. El PP lo tiene bonificado casi al 100% en comunidades como Madrid, lo que provoca situaciones de enorme desigualdad entre unas regiones y otras porque Madrid concentra grandes fortunas y tiene, en cualquier caso, muchos ingresos frente a comunidades como Andalucía donde el impuesto es más alto para compensar justamente la falta de ingresos.

Dos economistas con visiones enfrentadas nos ayudarán esta mañana, a las 8:30 h, a responder preguntas básicas: ¿Es justo que quien recibe una herencia millonaria se convierta en rico sin tributarlo? ¿Es justo tener más facilidades por méritos que no son suyos sin contribuir a la bolsa común que atiende a quienes han nacido en otra familia? ¿Cómo evitar la competencia fiscal entre comunidades autónomas? ¿O cómo evitar que algunas familias no puedan hacerse ni siquiera cargo del piso de la abuela porque no pueden afrontar los gastos de hacer suya la herencia?

Un poco de vida real, mientras sacan músculo o lo esconden en función de las encuestas.