"La multiculturalidad añade un viaje extra al viaje que es en sí el cine"

Van un catalán y un vasco y hacen una película dirigida por otro vasco con actores argentinos donde el catalán hace de vasco pero no se cruza con el vasco de verdad en ningún momento... Algo así... como chiste funciona regular pero como película... como película es gloria... Hoy se estrena en toda España, la ópera prima de Igor Legarreta y se titula "Cuando dejes de quererme"

Para presentárnosla han estado con nosotros Miki Esparbé, el hombre que desdobla el tiempo para hacer al mismo tiempo cine, teatro y televisión, y Eneko Sagardoy, aún en plena celebración por el Goya que ganó hace dos semanas por su papel en Handía.

La película es difícil de catalogar. Es un drama de una hija que busca reencontrarse con su familia, pero que está articulada como un thriller y a su vez tiene una subtrama histórica y algunos matices de comedia. "Si la pusiéramos en un videoclub estaría en la sección Eneko Sagardoy, que está haciendo todas las películas de este país" bromea Miki Esparbé.

"La película tiene de todo" dice Sagardoy. Y no miente. De hecho tiene hasta a Miki Esparbé haciendo no solo de vasco, sino de vasco argentino. "fue un reto, pensé que no me dejarían volver a Buenos Aires nunca más". Para Eneko su papel fue muy especial, porque toda la película transcurre en Durango (Vizcaya), que es su pueblo natal.

Más allá de la película, Eneko y Miki nos han hablado de la situación actual del cine. "Es muy bueno que triunfen películas de diferentes culturas como Estiu 1993 o Handía. Que una película muestre otra cultura añade otro viaje al viaje que ya es de por sí ver una película."

Además, Sagardoy se ha referido al revuelo que provocó al declarar que estaba nominado al Goya... y cobrando el paro. "Es la realidad de nuestra profesión, aunque no se hable de ello porque no es tan bonito" dice Sagardoy, y Miki añade que: "tenemos grandes colegas de profesión con muchísimo talento, que no han tenido ese golpe de fortuna para demostrarlo".

La suerte es que Miki y Eneko sí han conseguido conquistar nuestra pantallas. Suerte para ellos, y para nosotros, porque verlos en películas como "Cuando dejes de quererme" es un auténtico placer.