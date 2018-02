José Antonio Iniesta: “El corazón de Andrés tiene forma del escudo del Barça”

José Antonio Iniesta pasó por El Larguero para hablar del futuro de su hijo en el FC Barcelona después de que los rumores situasen al capitán del equipo en la Superliga China para su futuro.

El futuro del central, que firmó un contrato "de por vida" con el club de Bartomeu, no está del todo claro desde la llegada de Coutinho. A pesar de ello, Iniesta declaró que la incursión del brasileño no afectaría a sus minutos: "nunca habrá un jugador que me jubile".

Su padre también fue claro respecto a su futuro, ya fuese como jugador o entrenador: "Andrés es un amante del fútbol. Tiene dos nacionalidades: su tierra y Barcelona. Su corazón tiene el escudo del Barça. Tiene que estar agradecido a este club, él claro que querrá volver cuando toque. Es muy prematuro decir si va a ser entrenador o no".

Preparados para el Chelsea

Sobre el siguiente enfrentamiento contra el Chelsea, el padre del jugador fue claro. "Sinceramente soy optimista. Pienso que podemos sacar la eliminatoria con la ventaja de jugar la vuelta en casa. El equipo está bien y puede pasarla, sin olvidar que el Chelsea te puede hacer un siete", explicó.

Guardiola dijo que ganaría el equipo que tuviese a Messi. Sobre eso, José Antonio dijo que "Messi es la franquicia, pero la Champions es una competición en la que se necesitan los 24 jugadores de la plantilla. Messi es buenísimo, pero si no tienes un equipo consolidado no sirve de nada".

El mejor Iniesta

Con la organización de Valverde, Iniesta ha recuperado esta temporada sus minutos en el once titular. "Luis Enrique, con los dos pinchazos de Andrés, sabía lo que podía dar. Lo quería usar pero en el 'peaje' de lo querer tenerlo, no podía por los pinchazos que pasó lo del año pasado. Yo creo que confiaba en él, pero era más por el temor de la edad. Quería guardarlo para los partidos grandes", explicó.

"Valverde es un gran entrenador. Sabe que cada jugador es diferente y le da a cada uno el espacio que necesita. Yo quiero pensar que se le ha dado más peso al centro del campo por las tácticas de juego", explicó José Antonio. "Andrés cuando está bien todo el mundo sabe cómo es su fútbol. Estando bien, siempre será Andrés".

Respecto a su mejor compañero, José Antonio se mojó: "Ha habido grandes jugadores en el Barça, como Xavi. Yo creo que Andrés se entiende con los futboleros, podría decir 300 nombres. Él ha nacido con la visión y el toque: con Messi y con Xavi fue un buen triángulo. Pero hoy el que mejor entiende puede ser Messi porque llevan mucho tiempo".

Un Barça sin Iniesta

El futuro más inmeidiato del jugador se ha situado en la Superliga China. Su padre fue claro al respecto: "No pasaría nada si se fuese a China. Cuando Andrés diga 'me marcho' la gente le va a aplaudir porque saben lo honesto que es. Nunca va a competir contra el Barça, ahora con la edad que tiene no va a ser el momento.

"Andrés ha tenido ofertas durante los 17 años. Si no acaba la carrera en el Barça y si él quiere tener una experiencia en otro club que pueda estar en cada partido, lo hará. Ha perdido cosas de la juventud. La veteranía puede que le diga 'llego hasta aquí', pero lo que no ha perdido es la sinceridad", explicó.

Al que se ha insinuado ser el heredero de Iniesta, Coutinho, José Antonio dedicó buenas palabras: "Yo quiero pensar que Coutinho es un buen heredero para Andrés. Lo veo aquí y entrenando y creo que va a ser un grandísimo jugador. No me cabe duda. Si es el sucesor de Andrés, no lo sé". "Esté Andrés o no, el Barça seguirá siendo el Barça y se hará mejor", concluyó.