"Todo el mundo, tenga o no catalán, podrá presentarse a las oposiciones"

"Los idiomas no salvan vidas" decían ayer en una manifestación en Palma en la que se protestaba contra el decreto que exigirá nivel de catalán al personal sanitario, médicos y enfermeros. No para los opositores, que pueden presentarse a las oposiciones y aprobarlas sólo en castellano, sino para quienes -una vez dentro del sistema- quieran ascender o pedir traslados. "Hemos introducido modificaciones para que todo el mundo, tenga o no el requisito del catalán, pueda presentarse a las oposiciones. La alta interinidad que tenemos en las islas, dado que no ha habido oposiciones en 8 años, ha provocado la falta de fidelidad", ha asegurado en 'Hoy por Hoy' Pilar Costa, portavoz del govern balear. Otra de las modificaciones introducidas pasa por "bajar el nivel exigido del B2 al B1", añadía.

"Hace casi 20 años que la normalización lingüóstica ya se introdujo en la ley pública de Baleares. Lamentablemente ahora algunos partidos se han bajado", lamenta Costa que considera que "no hay norma que haya tardado más tiempo en estar encima de una mesa negociadora con todos los sindicatos, sociedad y partidos políticos" y que añade que en las islas "el debate lingüístico estaba superado".