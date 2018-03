El papel de la mujer en las cintas ganadoras del Oscar a la Mejor Película

'La forma del agua', la película dirigida por Guillermo del Toro, fue la gran triunfadora de la 90ª edición de los Premios Oscar. La cinta, protagonizada por las limpiadoras Sally Hawkins y Octavia Spencer, logró un total de cuatro estatuillas entre las que se encuentran el premio a 'Mejor Película', al 'Mejor Director', a la 'Mejor Banda Sonora' y al 'Mejor Diseño de Producción'.

La cinta del director mexicano triunfaba, por lo tanto, en una gala en las que las mujeres reivindicaron su lugar en la industria del cine. Todo ello de la mano de la ganadora del Óscar a la mejor actriz Frances McDormand, quien pidió a sus compañeras de profesión que se levantaran por la inclusión: "Que todas las mujeres nominadas se pongan de pie. Miraos, porque todas tenemos historias que contar y necesitamos que se financien nuestros proyectos. Señoras y señores: inclusión".

'La Forma del Agua' ha demostrado que otro tipo de cine es posible. Un cine en el que el hombre no tiene por qué ser el gran protagonista ni el que salve a todos de un futuro peor. Sin embargo, las películas ganadoras del Oscar a la mejor película durante los últimos años no pueden decir lo mismo. Así lo demuestra un gráfico creado por la analista Hanah Anderson en The Pudding.

La representación de mujer en las películas ganadoras del Oscar en los últimos 27 años

Diálogos de la mujer en las películas ganadoras al Oscar a Mejor Película. / Hanah Anderson

Según este diagrama, los hombres son los grandes protagonistas en películas ganadoras del Oscar a Mejor Película de los últimos 27 años. De hecho, desde 1991, no hay ninguna película en la que las mujeres tengan más diálogo que los hombres. Entre las cintas con más diálogo para las mujeres destacan 'El silencio de los corderos', 'American Beauty' y 'Birdman'.

En el lado opuesto, es decir, entre las películas con menor representación de la mujer, se encuentran 'En tierra hostil' y 'La lista Schindler', donde apenas se encuentran conversaciones en las que participen mujeres, 'Argo' y el 'Retorno del Rey'. Por lo tanto, y a pesar de que la tendencia ha mejorado gracias a 'La forma del agua', todavía hay mucho camino que recorrer.

La mujer en el mundo de la animación

Por otro lado, Hanah Anderson también analizó los diálogos de la mujer en el mundo de la animación. Tras llevar a cabo su investigación, descubrió que, a día de hoy, tan solo hay cuatro películas en las que la mujer tenga más de un 60% de los diálogos ('Del Revés (2015)', 'Alicia en el país de las maravillas (2010)', 'Maléfica (2014)' y 'Blancanieves y la leyenda del cazador (2012').

Los dialogos de hombres y mujeres en las películas de Disney. / The Pudding

En el lado opuesto se encuentran películas como 'El libro de la selva', con un 98% de voces masculinas. Entre las películas con menor representación de la mujer destacan 'Monstruos S.A.', 'Up' y 'Toy Story'. Por último, la analista también destaca las películas en las que reina la igualdad. Ellas son 'Frozen', 'Los increíbles', 'Into the woods' y 'Tarzan'.

El papel de la mujer en las películas Disney. / ellentejle

Por lo tanto, y a pesar de que películas como 'La forma del agua' o 'Una mujer fantástica' hayan demostrado que otro tipo de cine es posible, todavía hay un largo camino por recorrer hasta alcanzar la igualdad, tanto en la industria cinematográfica como en el resto de sectores.