Antonio Aguilar: "La única forma de frenar la subida del alquiler es construir más"

El director general de vivienda, Antonio Aguilar, defiende que el nuevo plan estatal de vivienda aprobado por el consejo de ministros no implicará una subida del precio del alquiler. En una entrevista en Hoy por Hoy, Aguilar ha sostenido que "el efecto inflacionista se produce cuando las ayudas eran fija pero cuando estamos hablando de ayudas en términos porcentuales no es así". Aunque preguntado reiteradamente por si el Gobierno tiene algún mecanismo para controlar que el aumento en subvenciones no provoque un aumento del precio del alquiler, no ha dado una respuesta concreta.

El responsable de vivienda del ministerio ha atribuido el encarecimiento del alquiler a que "el incremento de la demanda no se está viendo acompañado por un aumento de la oferta". Algo que atribuye especialmente al turismo porque esta situación se produce en Madrid, Barcelona y las islas baleares y canarias que es dónde hay una mayor demanda de turismo: "no puede ser que se pare la construcción de vivienda en las principales ciudades españolas porque los precios seguirán subiendo si la oferta no acompaña a la demanda".

Aguilar también ha rechazado que el Gobierno intervenga en el precio del alquiler como han hecho otras ciudades europeas: "París o Berlín han intervenido el precio del alquiler y ahora están intentado dar marcha atrás". La apuesta del gobierno español es, según Aguilar, un plan de vivienda que incluye 1.443 millones de euros en subvenciones.