Los Platino arrancan motores con premios a Javier Bardem, Daniela Vega y Adriana Barraza

La maquinaria de los premios Platino se ha puesto en marcha este sábado con los galardones entregados a la actriz mexicana Adriana Barraza por su carrera de más de 40 años dedicada al cine y el teatro, lo premios del público y la ditinción al mejor cartel de esta edición, que se celebra en la idílica zona turística de Playa del Carmen, en la Riviera Maya.

La mexicana Adriana Barraza, nominada al Oscar en 2006, ha recibido el Platino de Honor en su tierra, recordando que "la actuación" es "su gran pasión" y destacando el talento del cine iberoamericano y en especial del mexicano: "El éxito del cine mexicano ya no es una moda. Han pasado 11 años desde mi nominación al Oscar por 'Babel'". Este año es especialmente brillante para la industria iberoamericana por el éxito de películas como La forma del agua y Una mujer fantástica en los premios Oscar, un éxito que la premiada relaciona con el talento y la pasión: "No debemos perder la pasión, sin pasión ni sueños no hay nada. Los sueños se concretan", explicaba la actriz de 62 años.

Barraza ha tenido palabras de recuerdo para los tres estudiantes de cine asesinados en México hace unos días, para los que ha pedido "verdad y justicia": "Hay que cuidar a los jóvenes, el abuso no debe exitir", decía animando a denunciar para frenar la violencia en México. También ha animado a los mexicanos a votar en las elecciones federales que se celebrarán el próximo 1 de julio porque es un derecho que no quiere que nadie le quite. Entre sus planes de futuro, además de vivir al menos hasta los 92 años, esta dama del cine latinoamericano quiere estudiar para dirigir cine. Para la dirección de teatro no se ve buena y de la de televisión lleva un tiempo retirada: "Me provoqué un infarto por tanta pasión".

Premios del público

El cartel gnador de los premios Platino 2018. / PREMIOS PLATINO

Este sábado se han dado a conocer además las votaciones del público, cuyos resultados pueden ser un adelanto de la gala de este domingo. El premio a la mejor película ha sido para Una mujer fantástica, película también galardonada por la interpretación de su protagonista, Daniela Vega, que ha dedicado el premio a las mujeres y a la resisntencia del cine iberoamericano.

El premio a la mejor interpretación masculina ha sido para Javier Bardem por Loving Pablo. La película dirigida por Álex de la Iglesia Perfectos desconocidos ha ganado el premio al mejor cartel, galardón recogido por Ernesto Alterio, uno de sus protagonistas.