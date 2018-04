"¿Alguien conoce alguna enfermedad erradicada con la homeopatía? Es azúcar"

¿Sirve para algo la homeopatía? A raíz de su inminente “legalización”, de su venta con todas las autorizaciones en farmacias, en el último SER Consumidor entrevistamos a José Miguel Mulet, investigador y profesor titular de Biotecnología, muy crítico con la homeopatía; y a Gualberto Díaz, asesor científico de la Asamblea Nacional de la Homeopatía.

José Miguel Mulet, investigador, colaborador habitual del programa, autor de “Medicina sin engaños” y profesor titular de Biotecnología en la Universitat Politècnica de València, fue tajante: “La homeopatía es azúcar. Lo digo yo y lo dice cualquiera que coja una pastilla de homeopatía y la lleve a cualquier análisis. Aquí ya empezamos con la ley hecha a medida".

"Si alguien va a la farmacia y compra cualquier especialidad, sabe que los controles de calidad en cualquier laboratorio de análisis aseguran que la cantidad de cada componente sea justo la que aparece en el medicamento, y ya se preocupará el que lo vende de que salga, porque como salga de más o de menos, además de que se le cae el pelo, podría ser peligroso para la persona que lo toma. El problema es que cuando tú haces esto con una pastilla homeopática, solo te sale azúcar. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen a veces ellos mismos. Hay un anuncio de pastillas homeopáticas que pone claramente que son 100% azúcar”.

Sobre por qué sucede esto, Mulet comentó: “Hay industrias bastante potentes a favor. Se han beneficiado de una ley que hasta ahora solamente decía que no tenían que probar efectividad, por eso dicen lo de la ‘eficacia terapéutica’, que significa que no tiene ninguna efectividad. Entonces, aparte del lobby de la industria, hay que pensar también en el señor de la oficina de farmacia. El margen de beneficio de la homeopatía es mucho mayor que el de un medicamento convencional, llegando a estar en un 40 o 50%. Les interesa venderlos”.

También habló de la industria farmacéutica: “Ya sé que se dicen muchas cosas malas de la industria, ¿pero cuánto cuesta sacar un medicamento de receta al mercado? Muchísimo, porque hay que hacer todos los análisis, hay que hacer todas las pruebas. En cambio, no le piden nada para sacar un medicamento homeopático. Durante 30 años se han estado vendiendo sin ningún tipo de regulación”.

Gualberto Díaz, asesor científico de la Asamblea Nacional de Homeopatía, decía en cambio: “La homeopatía puede ayudar a muchísimas personas con muchísimas enfermedades y, por ello, los médicos la incorporamos como una herramienta más, igual que utilizamos fármacos convencionales, recomendaciones dietéticas o a veces utilizamos la cirugía, la homeopatía es una herramienta más que pueda ayudar en las situaciones en las que sea apropiado utilizarla”.

Sobre las alegaciones de muchas asociaciones y profesionales que dicen que no curan, Díaz señalaba: “Se mezclan muchos conceptos diferentes. Efectivamente, a mí como médico no se me ocurriría decir que la homeopatía cura pues según qué enfermedades graves. Las promesas tienen que estar fundamentadas por la experiencia y por la evidencia científica”.

Jesús Soria, director de SER Consumidor, apuntó a Díaz que la Organización Médica Colegial, la Real Academia Nacional de Farmacia, la Asociación para Proteger a Enfermos de Terapias Pseudocientíficas dicen que la homeopatía está mucho más cerca de las pseudociencias que de productos con eficacia demostrada. Díaz respondía: “Desde el sentido común, es prácticamente impensable que la OMS avale la utilización de las terapias complementarias y tradicionales, incluida la homeopatía, en todo el mundo, y que proponga incluso indicadores para cómo debe incorporarse progresivamente a la formación, a la investigación y a la asistencia clínica”.

Oponiéndose a estas ideas defendidas por el asesor de la Asamblea Nacional de Homeopatía, José Miguel Mulet señalaba: “Al final el tema es que te van a vender unas pastillitas de azúcar por 15 euros. Sí que es verdad que la homeopatía no hace nada, es azúcar. El problema es que alguien tenga un problema de verdad y se pone pone en manos de la homeopatía. ¿Alguien ha oído que alguna vez digan para qué es realmente efectiva la homeopatía, o qué enfermedad hemos erradicado gracias a la homeopatía?”.