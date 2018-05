Cazorla: "De momento nadie me ha ofrecido nada en el Arsenal"

El Atlético de Madrid se ha clasificado para la semifinal de Lyon tras eliminar al Arsenal (2-1 en el average total). Tras el partido, ha pasado por El Larguero, Santi Cazorla, todavía perteneciente a la disciplina gunner: “Solo hemos podido hacerle un gol en dos partidos, hoy hemos llegado a cierto peligro, pero no le hemos tirado a puerta”.

Cazorla ha tenido palabras de elogio hacia el Atlético de Madrid del 'Cholo': “Son los grandes favoritos en la final, es muchísimo mérito lo que tiene este equipo, lo que está consiguiendo, y hay que darle la enhorabuena”.

Por último, sobre su futuro, enturbiado por las lesiones, ha asegurado: “Nadie me ha dicho nada como es normal, llevo mucho tiempo fuera, prácticamente no he podido entrenar y ahora quiero entrenar, ver las sensaciones que tengo y el día de mañana ya veremos”.