Ryan Reynolds: ''Deadpool le arrancaría el pelo a Trump"

Los superhéroes están de moda. Con Los Vengadores, Infinity war rompiendo récord de taquilla llega ahora, Deadpool 2, otra cinta basada en un personaje de Marvel, eso sí, en esta ocasión estamos ante el superhéroe cuñado, tal y como lo definía, su protagonista, el actor Ryan Reynold, en la presentación de la cinta en Madrid.

"Es un personaje de moral flexible que no quiere hacer el bien, sino que lo hace a regañadientes; no es virtuoso, no es Superman ni Capitán América, pero eso le hace único, interesante, le quieres. Quieres a un tipo que mete la pata cuando lo que prima es ser perfecto y dar la versión mejorada de uno mismo", explica Reynolds junto al actor Josh Brolin, que interpreta al villano, Cable. Deadpool es un superhéroe sin moral por eso nos interesa saber qué haría el personaje delante del mismísimo Donald Trump.

"Ese encuentro entre Deadpool y Donald Trump sería muy feo. Deadpool es canadiense y querría hablar de aranceles. Pero sobre todo, porque "no le interesa la política, solo crear tragedia: se me ocurre que le podría arrancar la peluca, creo que haría lo que menos te esperases, así es él, impredecible", reía el actor.

El humor irreverente ha sido marca de la primera entrega y vuelve a estar en esta segunda. Eso es lo que atrajo a Josh Brolin, que hace doblete con Marvel, puesto que es el gran villano de Los Vengadores. "A mi edad -se ríe Brolin- no me importa nada de eso, es una decisión personal pasármelo bien cuando voy a trabajar. 'Thanos' -el malo de Los vengadores- es como volver a hacer teatro en Nueva York o releer las novelas de Ray Bradbury. Es un músculo que tenía poco usado, pero poco a poco me encuentro mejor en medio de monologuistas y cómicos. Pienso seguir, a no ser que esto sea un fracaso rotundo", bromea.

Dirigida por David Leitch, responsable de John Wick y Atómica, entre otras, Deadpool 2 es la secuela de la primera entrega, estrenada en 2016, que resultó ser un éxito de público -recaudó más de 700 millones de euros- y de crítica. Pero además, fue la primera película de superhéroes en ser nominada a los Globos de Oro, a mejor comedia y a mejor actor. ¿Llegará a los Oscar? "Dos palabras, Céline Dion", respondía Reynolds sobre la cantante canadiense que compone canción a lo James Bond para la película.

"Deadpool habita un espacio que nadie más ocupa, es cómico, se dirige directamente al espectador y piensa como él, rompe la cuarta pared y otras muchas barreras, algo impensable en el universo Marvel y DC; creo que ellos cuentan la historia que quieren los fan y eso les limita. Por eso Deadpool es más real", explica Reynolds, que produce y escribe también la historia.

"Lo mejor de la película es que todo es ofensivo. En estos tiempos de opresión en los que no se puede decir que piensas que algo está mal, que no se puede juzgar, lo bonito es reírse", añadía Brolin al ser preguntado si temían un jaleo en redes sociales por chistes políticamente incorrectos. Desde luego que miedo no tiene. Para Reynolds es la primera vez que se siente tan libre en toda su carrera como actor, tanto que llegó a comentar incluso la compra de Fox por parte de Disney: "podría comprar Canadá entera".