La rajada de Bárbara Lennie sobre Cannes

Cannes es estos días el epicentro del cine mundial, el veterano certamen ha reunido un cartel de lujo con grandes nombres de la industria desfilando por la alfombra roja del festival para presentar sus películas. Cada año, por estas fechas, Cannes se convierte en un lugar especial para los cinéfilos europeos y son muchos los que se deslumbran por la ciudad francesa, por el lujo, por la brisa del Mediterráneo en su afamada Costa Azul. No es el caso de Bárbara Lennie. La actriz se encuentra en Cannes presentando ‘Petra’, la película de Jaime Rosales.

Lennie está viviendo estos días una experiencia especial. En declaraciones a La Script desde Cannes, la actriz admite que ver la película de Asghar Farhadi (con Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín) en una sala para 3.000 espectadores le “impresionó”. También encontrarse en una fiesta a su admirada Julianne Moore a quien pudo saludar y destaca la cercanía con todas esas estrellas y el hecho de “poder ver sus películas y que ellos vean la tuya”.

El paso de Lennie por el Festival de Cannes no ha podido ser mejor, un periodista francés preguntó por ella en una rueda de prensa y aseguró que le había encantado su actuación. El resto de periodistas aplaudieron. Lennie también reconoce que le ha llamado la atención el trato que la prensa internacional dispensa a Javier Bardem y a Penélope Cruz y que se ha dado cuenta del peso que tienen, de su influencia y de cómo son el centro de atención. Es la primera vez que la pareja acudía a Cannes juntos y los fotoperiodistas insistieron a ambos para que posasen juntos para la prensa. Lennie admite que ambos han hecho un enorme trabajo para llegar hasta donde han llegado y asegura que le encantaría tener una carrera como la suya pero que el sacrificio personal es enorme.

Pero no todo es oro en Cannes, al menos para la actriz. “Cannes es muy hortera”, ha asegurado. “La ciudad es realmente hortera, la gente es muy rara. Hay mucho rico extraño y gente que creo que no se dedica al cine pero que viene porque les da glamour o algo así”. Una descripción curiosa de la otra cara del Festival de Cannes, una cara que no muchos retratan o muestran y que generalmente queda oculta tras las fotos de las grandes estrellas que cada año presentan sus películas en el festival.