Pérez de Vargas: "Casado venía cobijado por la Comunidad de Madrid"

Alberto Pérez de Vargas, director del Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros entre 2005 y 2013, ha insistido en Hoy por Hoy en que Esperanza Aguirre, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, “estaba interesada” por los estudios de Pablo Casado en ese centro adscrito a la Universidad Complutense, en contra de lo que la ex dirigente popular ha defendido en la SER. “Algunos de los profesores me dijeron que Esperanza había hablado con ellos para que viniera al centro. Era un personaje ligado a los propietarios del centro, por decirlo de alguna manera. Era un señor que venía de alguna forma cobijado, ayudado por la Comunidad de Madrid”, ha explicado Pérez de Vargas, que al mismo tiempo ha negado ser “consciente” de que Casado recibiera un trato de favor en la universidad que entonces dirigía.

“Aprobar es cosa de dos, de profesor y alumno, no trasciende de esa intimidad académica. Sí era consciente del interés que tenían en la Comunidad de Madrid por Pablo Casado”, ha insistido, a la vez que ha acusado a El Mundo de “sacar de contexto” lo que ha contado al periódico, que ha publicado que Casado aprobó la mitad de las asignaturas de la licenciatura de Derecho en un solo año coincidiendo con su elección como diputado de la Asamblea de Madrid. El ex director del centro universitario ha reconocido que no puede garantizar que el vicesecretario del PP, que ha negado todo, realizara y aprobara los exámenes de todas esas asignaturas, pero ha rechazado cualquier irregularidad administrativa del Cardenal Cisneros. “Puedo garantizar que desde el punto de vista administrativo se ha cumplido todo lo establecido. Pero si un profesor le dice a un alumno ‘no te presentes y yo te apruebo’, eso no se puede evitar”, ha explicado.