Josep Costa: "O ERC nos ha engañado o han cambiado su voluntad"

La ruptura entre JuntsxCat y ERC sobre el acuerdo para dejar a Puigdemont al margen de las suspensiones ordenadas por el Supremo resultó imposible de camuflar. “Nosotros creíamos que había un acuerdo pero a la vista está que la otra parte pensaba que no o no tenía la voluntad de cumplirlo”, ha señalado Josep Costa, vicepresidente del Parlament (JuntsxCat)

“Somos socios de gobierno con ERC y tenemos mecanismos de acuerdos, si había un acuerdo se tenía que cumplir y sino había estábamos obligados a llegar a él”, ha asegurado Costa, que ha explicado su versión de lo sucedido este miércoles. “Hubo un receso para perfilar por escrito el acuerdo y en ese momento se reúnen con el PSC y sacan la propuesta pactada con ellos y no con nosotros. Será ERC los que tienen que explicarlo”, ha apuntado.

“Durante el receso, cuando se supone que estábamos perfilando lo que tiene que votarse después, estábamos hablando con nuestros interlocutores de ERC y lo que me sorprendió es que después lo que estaba sobre la mesa no es lo que estábamos hablando con ellos sino lo que la Mesa del Parlament habían hablado con el PSC. Yo propuse cambios y el PSC dijo que si se aceptaban los cambios votaban en contra y no se aceptaron”, ha relatado. “La propuesta que se puso sobre la mesa estaba pactada con el PSC y no reflejaba lo que habíamos hablado”.

La ruptura entre los socios de gobierno se mostró en las declaraciones de ERC que negó el acuerdo y aseguró que sus socios estaban mintiendo. “O nos habían engañado o los interlocutores con que los que hablamos no eran los que tocaban o han cambiado su voluntad y se han echado atrás”, ha criticado Costa, que ha negado la ruptura con ERC y la posibilidad de un adelanto electoral. “La situación es excepcional e inestable”, ha asegurado Costa, que ha apuntado a la presión externa de la tensión que se vive en Cataluña. “No se nos permite gobernar con normalidad”, ha añadido.