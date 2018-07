La llegada del verano invita a dejar la rutina y los hábitos alimenticios parecen formar parte de ella. Aitor Sánchez, autor de los libros “Mi dieta cojea” y “Mi dieta ya no cojea”, nos ha ayudado a entender que factores relacionados con la alimentación afectan a nuestra salud y qué cambios tenemos que hacer para crear unos hábitos alimenticios saludables.

Aprovechando la presencia de Aitor hemos aprovechado para comentar dos temas de actualidad en torno a la comida y que han tenido un gran impacto estos días, el de la leche cruda y el del anisakis, este último llega a provocar cerca de 8000 intoxicaciones al año en nuestro país. Nuestro nutricionista avisa especialmente sobre la leche cruda y añade que “su consumo es muy peligroso porque no ha sido sometida al procedimiento de pasteurización” y añade que “el año pasado tuvimos problemas por quesos producidos con leche cruda” .

A pesar de la creencia popular de que el verano es una época menos estricta en cuanto a costumbres alimenticias se refiere, Aitor Sánchez defiende que es una época perfecta para comenzar a cuidarse, ya que la rutina durante todo el año no siempre es mejor que la de del verano, él personalmente piensa que “es un momento ideal para alimentarse bien y hacer deporte” algo fundamental en lo que a salud se refiere.

Otro de los lugares donde más comidas se sirven durante el verano son los chiringuitos, donde según Aitor son lugares donde se puede comer de forma saludable.

Otro de los problemas comunes a la hora de alimentarnos es el uso de las máquinas de vending que se encuentran en oficinas, centros médicos, estaciones de metro… y que según Aitor ``No son el enemigo, el enemigo son los malos hábitos” según el nutricionista la previsión es fundamental “lo ideal es llevarse fruta o frutos secos para evitar los alimentos no saludables, pero no todo el mundo lo hace” y nos recomienda comer más materias primas.