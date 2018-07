Grande-Marlaska asegura que el sistema de acogida de migrantes no está colapsado

Hasta 602 personas han logrado acceder a Ceuta tras saltar la valla fronteriza. El ministro de Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, pasó por los micrófonos de Hora 25 de la Cadena SER para relatar lo ocurrido en la ciudad autónoma y las medidas que el Gobierno está llevando a cabo en materia de migración.

Respecto a lo sucedido, el ministro confirmó que "han conseguido entrar 602 personas" de los cuales 15 están heridos y dos de ellos siguen hospitalizados. Grande-Marlaska afirmó la utilización de cal viva contra los agentes: "También han resultado heridos 16 guardias civiles, todos ellos dados de alta hospitalaria".

"Hay migrantes heridos por cortes, dos de ellos son los que están en un centro hospitalario y que quizás tengan que ser sometidos a intervención quirúrgica. Son las heridas más graves", subrayó.

La retirada de las concertinas es de "carácter inmediato"

El Gobierno se comprometió a sustituir las concertinas de las vallas fronterizas. "Estamos haciendo un estudio muy pormenorizado para tener una posibilidad real y fiable de una frontera igualmente segura pero con medios menos cruentos y está bastante", garantizó.

Sin embargo, no pone plazos a la retirada de las concertinas pero habló de "carácter inmediato". "Es una preocupación de este gobierno y es una realidad que vamos a proceder a esa modificación pero siempre garantizando el mismo nivel de seguridad porque las fronteras son de dos países, de la UE y de Marruecos", explicó.

Los inmigrantes subsaharianos que lograron acceder a la ciudad española de Ceuta tras un salto masivo a la valla fronteriza que separa la ciudad de Marruecos. / Reduan (EFE)

"El sistema no está colapsado"

Ante la pregunta de si el sistema de acogida de migrantes está colapsado –este año casi se ha igualado la cifra total de 2017–, el ministro dijo que "no, no podemos llegar a esa conclusión": "Primero, porque en el tiempo legalmente establecido de 72 horas son redireccionados a todas las redes sociales que existen en el Estado español".

Las comisarias y los centros de acogida "están con una carga de trabajo importante pero no es una carga que no fuera previsible". En 2016 hubo una entrada de migrantes por vía marítima de 8.600 personas y en 2017 fueron 22.000 lo que significa que "hubo un incremento del 170%". "Esto conllevaba que se hubieran tenido que adoptar previsiones y el Gobierno anterior no lo hizo", denunció.

El ministro también reconoció la ayuda que reciben por parte de ACNUR y la Organización Internacional de Inmigración.

"Espero que nadie duerma en un barco hoy"

Algunos de los barcos que llegaban con migrantes rescatados no pudieron desembarcar el mismo día de la llegada por falta de espacio en los puertos o las instalaciones, provocando que los pasajeros tuvieran que dormir en los barcos.

Cuando fue preguntado por el número de migrantes que dormirían en un barco esa noche, Grande-Marlaska respondió: "Espero que los menos posibles o ninguno. Esas son mis indicaciones".

"En un tiempo récord estamos conformando los medios los materiales precios para atender y respetar los derechos humanos de estas personas en su integridad", explicó el ministro. Especificó que todo ello depende de "los medios que tengan" y que "no pueden crearlos de un día para otro". "Nos hemos encontrado con una falta de previsión. Estamos haciendo el tiempo récord contrarreloj para garantizar los Derechos Humanos", dijo.

Las zapatillas de los migrantes que saltaron la valla fronteriza. / Reduan (EFE)

"No ha habido ninguna irregularidad en las devoluciones"

Después de que 602 personas saltasen la valla fronteriza de Ceuta, el ministro fue preguntado por las posibles devoluciones irregulares de algunos de los migrantes. Grande-Marlaska fue contundente al respecto: "No ha habido ninguna irregularidad en la actuación de los agentes (...) Me consta que los agentes han actuado conforme a la legalidad vigente", añadió.

El ministro también especificó que, en caso de que se demuestre que sí existen irregularidades y que alguna de las devoluciones se dio dentro del territorio español, "por supuesto que tomaría medidas". Sin embargo, fue contundente en aclarar que "todas las devoluciones han sido en frontera, ninguna en territorio español".

El centro de Algeciras empezará el 1 de agosto

Grande-Marlaska habló de la "política de intervención" que el Gobierno está llevando a cabo en este mes y medio al mando. Ejemplo de ello es el centro que va a empezar su funcionamiento el 1 de agosto en el puerto de Algeciras "para soslayar todos los problemas que ocurrían en la provincia de Cádiz". "No vivimos del pasado pero quiero referir que nos hemos encontrado con esa realidad y estamos haciendo un trabajo extraordinario", continuó.