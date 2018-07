Carrie Fisher entre el elenco del episodio IX, el último de la saga 'Star Wars'

El episodio IX de la saga 'Star Wars' empezará a rodarse en los estudios londinenses Pinewood a principios de agosto de este año y volverá a ser dirigida por J.J. Abrams, así lo ha confirmado Lucasfilm, que ha detallado también el elenco que formará parte de la que será la última película de esta trilogía.

Entre el reparto de esta película que dará fin a la saga de los 'Skywalker' regresan los actores Billy Dee Williams, que volverá a interpretar a Lando Calrissian, así como Mark Hamill, de nuevo como Luke Skywalker y Anthony Daniels, el único actor presente en todas las películas de la saga 'Star Wars' detrás del papel de C3PO.

Nuevas y viejas estrellas aparecen

La noticia que más ha entusiasmado a los fans de la trilogía es la reincorporación de Carrie Fisher, que volverá a aparecer en este último episodio como Leia Organa. Según relata J.J. Abrams a Lucasfilm, querían culminar esta última entrega, honrando la memoria de la actriz: "Con el apoyo y la bendición de su hija, Billie, hemos encontrado una manera de honrar el legado y el papel de Carrie como Leia en el Episodio IX usando imágenes nunca usadas filmadas para el Episodio VII". Así, explica J.J. Abrams, el personaje de Fisher no aparecerá como personaje CGI, sino que se recurrirá a metraje no utilizado en otras entregas como 'Star Wars: The Force Awakens'.

El resto del reparto volverá a estar formado por Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo y Billie Lourd. A los que se unirán caras nuevas como Naomi Ackie, Richard E. Grant y Keri Russell.

Más detalles de esta última entrega

La banda sonora estará de nuevo dirigida bajo la batuta de John Williams, compositor desde el episodio IV: 'Una nueva esperanza', grabado en 1977, siendo así la única persona en poner música a todos los episodios de la saga.

J.J. Abrams dirigirá este último episodio que contará con un guión co-escrito por el director junto a Chris Terrio y estará producido por Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan y también J.J. Abrams.

El rodaje de 'Star Wars: Episodio IX', aún sin título oficial, arrancará el próximo 1 de agosto, mientras que el estreno sigue programado para el 20 de diciembre de 2019 para culminar la triología y el final de los Skywalker.