Alfonso Cuarón es uno de los directores de cine contemporáneos más influyentes. Después de más de una década sin rodar en México y en castellano vuelve a sus raíces con 'Roma', un canto de amor en blanco y negro a la mujer que trabajaba en su casa y que cuidó de él como si fuera una madre.

Cuarón cuenta con infinidad de premios en su carrera cinematográfica, entre ellos dos Oscar, un Globo de oro y, recientemente, ha conquistado un León de Oro en el Festival de Venecia, al que llegó con polémica. La película quiso concursar en el Festival de Cannes pero la organización le denegó la participación debido a que está producida por Netflix y estará disponible en esta plataforma en internet antes que en las salas de cine.

Cuando se le comenta que estamos probablemente ante la película del año, él, y en tono distendido, apuntilla que le gustaría "optar a hacer el pollo asado del año". "Hay muchas películas, habría que verlas todas para aseverar eso, pero gracias", responde con cierto sonrojo. Bromas aparte, Roma es una película muy especial desde su concepción. "El equipo nunca conoció el guion excepto un puñado de personas entre las que estaba el director de arte. Pero no se lo di hasta ya muy entrado el rodaje". Los actores nunca tuvieron el libreto. La película se rodó en una continuidad cronólogica. "Fueron aprendiendo las circunstancias día a día, como la vida".

Esa forma de trabajar provoca también otro tipo de resultados. "Ese es el misterio de las limitaciones, crean nuevas libertades, abren nuevos caminos y vertientes. Las limitaciones no son más que puertas nuevas". La herramienta de la película es la memoria. "Se trata de recuperar escenas del pasado, rodando en los lugares en que pasaron o recreándolos al milímitero", explica sobre una cinta delicada que toda la crítica coloca en la carrera de premios.

'Roma' es un monumento. El fresco de una familia burguesa en los 70 visto desde los ojos de una criada indígena. El amor, las clases sociales, el machismo, el racismo... "Lo triste es descubrir en el proceso de esta película que nada ha cambiado, pero también darte cuenta de que eso no es una cuestión mexicana, sino que sucede en todo el mundo. Vivo en Europa y me confronto con las mismas circunstancias. El caso de la indígena en México, sucede aquí con las poblaciones de inmigrantes. No es que México no haya cambiado, es que el mundo no ha cambiado", sentencia.

Cuando vuelve a su país, su compañeros le 'vacilan' con su acento anticuado. Moderna (y polémica) será la distribución de la cinta a través de Netflix. También llegará a salas de cine. "Esta discusiones no tienen nada que ver con el cine, sino con modelos económicos. Espero que lleguen pronto a un acuerdo. Una cordialidad entre los dos modelos solo va a ayudar al cine", concluye.