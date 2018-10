Setién: "Lo que hace Simeone yo no lo haría porque no lo siento así"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha pasado este domingo por los estudios de la Cadena SER. Previamente, su equipo no ha podido con el Atlético (1-0), en un partido en el que el Atlético ha sido superior “en la segunda parte”, tal y como lo ha visto Setién, que se ha lamentado por la clara ocasión de Loren en la primera parte: “No sé qué ha pasado, tengo que hablar con Loren, yo creo que entró en pánico”. Aunque ha asegurado: “El partido ha acabado con el atlético yéndose al córner y pidiendo la hora, eso es un orgullo”.

Una idea de juego, la del Betis de Setién, que ha explicado el técnico en el último tramo de Carrusel Deportivo: “La posesión no es el fin, es un medio. Nosotros entendemos que vamos a defender mucho mejor cuando tenemos el balón, que es la posibilidad de hacer daño a los equipos rivales y no arriesgas el balón en centros innecesarios o balones largos. La posesión no es tan importante, lo importante es que sea para generar peligro y jugar hacia adelante (…) es una propuesta como cualquier otra. Lo que hace Simeone yo no lo haría porque no lo siento así, pero lo importante es que lo que decidas hacer lo hagas bien”.

¿Si entrenaras al Atlético de Madrid apostarías por la misma filosofía?, le ha preguntado Manu Carreño, a lo que ha respondido: “Por supuesto (…) yo todavía conservo amigos en el Atlético y le tengo mucha simpatía. Tuve una etapa difícil y no salí bien de allí, pero eso quedó totalmente olvidado”.

“Si los futbolistas de otros equipos fueran sinceros de verdad te dirían que prefieren jugar al fútbol como lo hacemos nosotros que como el Atlético de Madrid”, ha afirmado Setién en la defensa de su estilo.

Barcelona, Sevilla y Lopetegui

No todo iba a ser posesión y en un desmarque del análisis de su estilo, ha hablado del liderato del Sevilla, un equipo que “está teniendo mucha efectividad”, aunque “lo que pasa es que todo lo que sucede ahora es circunstancial, no sé si el Sevilla va a poder aguantar ahí hasta el final”.

Al Barcelona, ha añadido el entrenador del Betis, “se le atascarían muchísimos partidos si no fuera por Messi” y ha echado un capote al entrenador del Real Madrid: “Me sorprendería mucho que echaran a Lopetegui. Creo que es una solución muy drástica. Al Madrid no le veo tan mal y Lopetegui tiene capacidad suficiente para revertir esta situación”. Para Setién el Madrid “necesita tiempo después de todos los cambios que ha sufrido”.