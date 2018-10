Andalucía, esa desconocida

Susana Díaz anunció la fecha de las próximas elecciones andaluzas, 2 de diciembre, y un segundo después del anuncio Andalucía había desaparecido. Sí, porque un segundo después todos rompimos a hablar de que se abría otro año electoral extenuante en el que tendremos municipales, autonómicas y europeas el 26 de mayo, generales no se sabe cuándo pero pronto, catalanas en función del juicio de los políticos presos. Hablamos de cosas interesantes pero se nos olvidó Andalucía. Y el día 2 de diciembre, sobre todo, día de elecciones en Andalucía, una comunidad a la que no préstamos la menor atención si no es para el escándalo, el fraude de los ERE o para el tópico ofensivo: tierra parasitaria y subsidiada. Porque solo nos interesó como el campo de la larga batalla PP-PSOE.

Espero que llegue el día en el que decidamos observarla en su verdadera dimensión -la cuantitativa, 18% de la población nacional, 14% del PIB, y la cualitativa- para tratar de entender su riquísima complejidad y su peso en los equilibrios territoriales de España. Espero que llegue el día en el que le tengamos respeto y le dediquemos por lo menos la décima parte del tiempo que dedicamos a otras comunidades porque por el momento Andalucía, vapuleada por todos los lugares comunes, es una gran desconocida.